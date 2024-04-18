Steam Değeri 250 TL'yi Aşan Oyun ve Arkadaşlık Bitiren Yapım Epic Games Store'da Ücretsiz
Steam Değeri 250 TL'yi Aşan Oyun ve Arkadaşlık Bitiren Yapım Epic Games Store'da Ücretsiz
Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları tam gaz devam ederken bu hafta Steam değeri 250 TL'yi aşan eğlenceli bir oyun ve dostu dostu kırdıran yapım bedava oluyor.
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Haftanın ilk bedava oyunu Steam'de 250 TL'yi aşan The Big Con.
Haftanın ikinci oyunu ise Town of Salem 2.
İki oyuna da ücretsiz sahip olmak için sınırlı bir vaktimiz var.
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