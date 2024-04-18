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Steam Değeri 250 TL'yi Aşan Oyun ve Arkadaşlık Bitiren Yapım Epic Games Store'da Ücretsiz

Steam Değeri 250 TL'yi Aşan Oyun ve Arkadaşlık Bitiren Yapım Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.04.2024 - 10:50

Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları tam gaz devam ederken bu hafta Steam değeri 250 TL'yi aşan eğlenceli bir oyun ve dostu dostu kırdıran yapım bedava oluyor.

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Haftanın ilk bedava oyunu Steam'de 250 TL'yi aşan The Big Con.

Haftanın ikinci oyunu ise Town of Salem 2.

İki oyuna da ücretsiz sahip olmak için sınırlı bir vaktimiz var.

İki oyuna da ücretsiz sahip olmak için sınırlı bir vaktimiz var.

18 Nisan saat 18:00 itibariyle bedava olan oyunlarımız bir hafta boyunca, yani 25 Nisan'a kadar böyle kalacaklar. Ancak bu bir haftalık sürede oyunları kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacaklar ve dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabileceksiniz.

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