Steam Değeri 250 TL'yi Aşan Oyun ve Arkadaşlık Bitiren Yapım Epic Games Store'da Ücretsiz

18 Nisan saat 18:00 itibariyle bedava olan oyunlarımız bir hafta boyunca, yani 25 Nisan'a kadar böyle kalacaklar. Ancak bu bir haftalık sürede oyunları kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacaklar ve dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabileceksiniz.