Gerçek Bir Sims Karakteri Olun! The Sims 4 Birinci Şahıs Modu Nasıl Açılır?

Çoğumuzun gönlünde apayrı bir yeri olan The Sims serisini yıllarca karakterlerimizi tepeden görerek oynadık ancak bu durum pek bilinmese de 2018 yılında değişti! Oyuna bu yıl yapılan bir güncellemeyle The Sims 4 birinci şahıs moduna da kavuştu. Peki The Sims 4'ün birinci şahıs modunu nasıl aktifleştirebilirsiniz buyurun birlikte bakalım.