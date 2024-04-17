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Gerçek Bir Sims Karakteri Olun! The Sims 4 Birinci Şahıs Modu Nasıl Açılır?

Gerçek Bir Sims Karakteri Olun! The Sims 4 Birinci Şahıs Modu Nasıl Açılır?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.04.2024 - 00:57

Çoğumuzun gönlünde apayrı bir yeri olan The Sims serisini yıllarca karakterlerimizi tepeden görerek oynadık ancak bu durum pek bilinmese de 2018 yılında değişti! Oyuna bu yıl yapılan bir güncellemeyle The Sims 4 birinci şahıs moduna da kavuştu. Peki The Sims 4'ün birinci şahıs modunu nasıl aktifleştirebilirsiniz buyurun birlikte bakalım.

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Hangimiz The Sims'te karakterimizin yaşadığı hayata özenmedik ki?

Hangimiz The Sims'te karakterimizin yaşadığı hayata özenmedik ki?

Zaten The Sims serisini bu kadar popüler yapan yegane nedenlerden biri de aslında hayallerimizdeki hayatları yaşayabilmemiz değil mi? Karakterinizin yaşadığı hayata dahil olmak sizin de içinizden geçtiyse The Sims 4'ün birinci şahıs modunu muhakkak denemeniz gerekiyor.

Geliştiriciler 2018 yılında oyunculardan gelen talepleri duyup The Sims 4'e birinci şahıs modu eklediler.

Geliştiriciler 2018 yılında oyunculardan gelen talepleri duyup The Sims 4'e birinci şahıs modu eklediler.

Yıllardır yalnızca yukarıdan görmekle yetindiğimiz karakterler bu özellikle birlikte artık bize çok daha yakınlar. 2018 yılında oyuna eklenen özellik sayesinde The Sims 4'ü karakterinizin gözünden deneyimlemeniz mümkün.

Peki The Sims 4'ün birinci şahıs kamera modunu nasıl etkinleştirebiliriz?

Esasen durum çok basit. Ne harici bir mod kurmanıza ne de dosya indirmenize gerek var. Oyuna girip ailenizin kontrolünü aldıktan sonra Shift+Tab tuşlarına basacak olursanız oyunu direkt olarak karakterinizin gözlerinden görmeye başlayacaksınız. Oyunu PlayStation'da oynayan kullanıcılar ise R3 tuşuna basılı tutarak birinci şahıs kamera modunu açabilirler.

The Sims 4'ü Steam'den oynuyorsanız önce birkaç ayarlama yapmanız lazım.

The Sims 4'ü Steam'den oynuyorsanız önce birkaç ayarlama yapmanız lazım.

Zira bildiğiniz üzere oyun içinde Shift+Tab tuşlarına basmak Steam arayüzünü açıyor. Bunun önüne geçmek için Steam'e giderek ayarlar kısmından bu tuş kombinasyonunu farklı bir şekilde değiştirebilirsiniz.

Aklınızdaki soruyu biliyoruz...

Aklınızdaki soruyu biliyoruz...

Siz sormadan biz yanıt verelim. Hayır, The Sims 4'ün birinci şahıs kamera modunda woohoo yapmayı denerseniz hiçbir şey göremeyeceksiniz. 😅

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