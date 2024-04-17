Kopya Olmakla Suçlanan Palworld'ün Geliştiricisi Tencent'i Oyunlarını Kopyalamakla Suçluyor
Kopya Olmakla Suçlanan Palworld'ün Geliştiricisi Tencent'i Oyunlarını Kopyalamakla Suçluyor
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Silahlı Pokemon'lar geldiler ve bir gecede her şeyi değiştirdiler!
Böylesi bir başarının ardından ise Palworld klonları görmeyi esasen hepimiz bekliyorduk.
Palworld'ün geliştiricisi Pocketpair'in CEO'su da bu klonlara Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla ateş püskürürken hedef tahtasının merkezine ise Çin merkezli oyun devi Tencent'i oturttu.
Açıklamada adı geçen oyun ise Auroria.
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