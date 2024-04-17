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Kopya Olmakla Suçlanan Palworld'ün Geliştiricisi Tencent'i Oyunlarını Kopyalamakla Suçluyor

Kopya Olmakla Suçlanan Palworld'ün Geliştiricisi Tencent'i Oyunlarını Kopyalamakla Suçluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.04.2024 - 01:35

Kopyalama iddiasında bulunma sırası Palworld'de! Pokemon kopyası olmakla suçlanan, yılın en büyük hitlerinden Palworld'ün geliştiricisi Pocketpair'ın CEO'su oyun devi Tencent'i oyunlarını kopyalamakla suçladı.

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Silahlı Pokemon'lar geldiler ve bir gecede her şeyi değiştirdiler!

Silahlı Pokemon'lar geldiler ve bir gecede her şeyi değiştirdiler!

Elbette Palworld'ten bahsediyoruz. Henüz erken erişim sürecinde olmasına karşın 15 milyondan fazla kopya satarak eşine az rastlanır bir başarıya imza atan Palworld gündemimize 'silahlı Pokemon oyunu' benzetmeleriyle sık sık düşmüştü.

Böylesi bir başarının ardından ise Palworld klonları görmeyi esasen hepimiz bekliyorduk.

Böylesi bir başarının ardından ise Palworld klonları görmeyi esasen hepimiz bekliyorduk.

Bu durum yalnızca oyun dünyasına özgü değil elbette. Çok satan ve tutan işlerin farklı kişi ve firmalara 'esin kaynağı' olması yeni bir mesele değil.

Palworld'ün geliştiricisi Pocketpair'in CEO'su da bu klonlara Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla ateş püskürürken hedef tahtasının merkezine ise Çin merkezli oyun devi Tencent'i oturttu.

Palworld'ün geliştiricisi Pocketpair'in CEO'su da bu klonlara Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla ateş püskürürken hedef tahtasının merkezine ise Çin merkezli oyun devi Tencent'i oturttu.
twitter.com

'Tencent hızla Palworld klonu bir oyun yapıyor! Çin'de şirketler aynı anda Palworld'ün mobil klonlarını geliştiriyor ve bütçeleri 10 milyar yen, yani Palworld'ün 10 katı... Gelecek yıl, Hara-Kami kalitesinde bir sürü canavar (veya güzel kız) yetiştirme oyunu piyasaya sürülecek... İnanılmaz zamanlar!'

Açıklamada adı geçen oyun ise Auroria.

Açıklamada adı geçen oyun ise Auroria.

Palworld'e benzerliğini kaçırmanın imkansız olduğu oyunun Steam sayfasında ise 'dostlarınızla (pals) birlikte hayatta kalın' açıklaması dikkat çekiyor. Oyunun çıkış tarihi ise 2024'ün ikinci çeyreği içerisinde olarak görünüyor.

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