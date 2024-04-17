PlayStation Plus'ta Görülmemiş Temizlik: 25 Oyun PS Plus Kütüphanesinden Kalkıyor
PlayStation Plus'ta Görülmemiş Temizlik: 25 Oyun PS Plus Kütüphanesinden Kalkıyor
Her ay kullanıcılarına verdiği bedava oyunlarla ve genişlettiği kütüphanesi ile bildiğimiz PlayStation Plus bu ay itibariyle en büyük temizliğine imza atıp tam 25 oyunu kütüphanesinden kaldırmaya hazırlanıyor.
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PlayStation Plus her ay abonelerine farklı avantajlar sağlasa da elbette gözümüz kulağımız ayın bedava oyunlarında oluyor.
PlayStation Plus kütüphanesine önümüzdeki mayıs ayı itibariyle tam 25 oyun veda ediyor.
21 Mayıs 2024 itibariyle PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar ise şöyle:
Kaldırılan oyunların yanında Mayıs 2024 itibariyle PlayStation Plus'a hangi oyunların ekleneceği de merak konusu.
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