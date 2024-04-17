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PlayStation Plus'ta Görülmemiş Temizlik: 25 Oyun PS Plus Kütüphanesinden Kalkıyor

PlayStation Plus'ta Görülmemiş Temizlik: 25 Oyun PS Plus Kütüphanesinden Kalkıyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.04.2024 - 00:00

Her ay kullanıcılarına verdiği bedava oyunlarla ve genişlettiği kütüphanesi ile bildiğimiz PlayStation Plus bu ay itibariyle en büyük temizliğine imza atıp tam 25 oyunu kütüphanesinden kaldırmaya hazırlanıyor.

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PlayStation Plus her ay abonelerine farklı avantajlar sağlasa da elbette gözümüz kulağımız ayın bedava oyunlarında oluyor.

PlayStation Plus her ay abonelerine farklı avantajlar sağlasa da elbette gözümüz kulağımız ayın bedava oyunlarında oluyor.

Farklı abonelik kademeleri bulunan PlayStation Plus her ay kullanıcılarına farklı oyunlar sunarak kütüphanesini genişletse de kimi oyunlar da sisteme veda ediyorlar.

PlayStation Plus kütüphanesine önümüzdeki mayıs ayı itibariyle tam 25 oyun veda ediyor.

PlayStation Plus kütüphanesine önümüzdeki mayıs ayı itibariyle tam 25 oyun veda ediyor.

Adeta bir bahar temizliği yaparak 25 oyunu kütüphanesinden kaldıracak olan PlayStation Plus'ta kaldırılacak oyunları oynayabileceğiniz son tarih ise 21 Mayıs. Kısacası bir oyuna başladıysanız yarım kalmaması adına elinizi çabuk tutmak isteyebilirsiniz.

21 Mayıs 2024 itibariyle PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar ise şöyle:

21 Mayıs 2024 itibariyle PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar ise şöyle:

  • Absolver: Downfall

  • Abzu

  • Adr1ft

  • The Artful Escape

  • Ashen

  • ELEX

  • Final Fantasy VII

  • Final Fantasy VIII Remastered

  • Final Fantasy IX

  • Final Fantasy X/X-2 Remastered

  • Final Fantasy XII: The Zodiac Age

  • Final Fantasy XV: Royal Edition

  • How to Survive 2

  • I Am Dead

  • Jotun

  • Last Stop

  • The Messenger

  • Minite 

  • Monster Jam Steel Titans 2

  • My Friend Pedro

  • Observation

  • Sundered

  • This is the Police

  • This is the Police 2

  • World of Final Fantasy

Kaldırılan oyunların yanında Mayıs 2024 itibariyle PlayStation Plus'a hangi oyunların ekleneceği de merak konusu.

Kaldırılan oyunların yanında Mayıs 2024 itibariyle PlayStation Plus'a hangi oyunların ekleneceği de merak konusu.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sistem kütüphanesine her ay farklı oyunlar dahil olmaya devam ediyor. Ay sonuna doğru yapılacak açıklama ile mayıs ayında hangi oyunları göreceğimiz de belli olacak.

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