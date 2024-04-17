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Steam FPS Festivali'nde Çok Uygun Fiyata Alabileceğiniz Kaçırılmayacak Oyunlar

Steam FPS Festivali'nde Çok Uygun Fiyata Alabileceğiniz Kaçırılmayacak Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
17.04.2024 - 22:35

Festivalleri ve indirimleriyle meşhur Steam'de şimdi FPS Festivali zamanı! Türk lirasına desteği kesip dolara geçen platformda bu festivali eli boş geçirmek istemeyenler için 5 dolar altına alınabilecek en iyi FPS oyunlarını derledik.

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1. Buckshot Roulette - 1,34 Dolar

2. Black Mesa - 2,09 Dolar

3. Blazing Sails - 3,99 Dolar

4. DUSK - 3,67 Dolar

5. Severed Steel - 1,75 Dolar

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6. Depth - 3,67 Dolar

7. Serious Sam 4 - 3,79 Dolar

8. POSTAL 2 - 0,57 Dolar

9. Supraland - 1,37 Dolar

10. Verdun - 2,62 Dolar

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