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Müjdemizi İsteriz! AAA Kalitesinde Invincible Oyunu Ufukta Göründü

Müjdemizi İsteriz! AAA Kalitesinde Invincible Oyunu Ufukta Göründü

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.04.2024 - 15:37

Çizgi roman dünyasının ardından dizisiyle de karşımıza çıkıp popülerliğini kat kat arttıran sevilen animasyon dizi Invincible için bir de oyun yolda.

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Çizgi roman serisinin ardından Amazon tarafından dizi uyarlaması da yapılan Invincible son yıllarda gördüğümüz en iyi süper kahraman temalı işlerden.

Çizgi roman serisinin ardından Amazon tarafından dizi uyarlaması da yapılan Invincible son yıllarda gördüğümüz en iyi süper kahraman temalı işlerden.

Alışılmışın dışında teması, hikayesi ve yansıtmaktan hiç sakınmadığı cesur aksiyon ve vahşet sahneleriyle kısa sürede popüler olmayı başaran dizi üçüncü sezon onayını da kapmayı başardı.

Invincible için AAA kalitesinde bir oyun planı da masada.

Invincible için AAA kalitesinde bir oyun planı da masada.

Dizinin popülerliğinin ardından bu kez de yüksek bütçeli bir oyun için kolları sıvayan Skybound Entertainment kitle fonlaması kampanyası başlatarak oyunculardan da destek istedi.

Invincible oyununun en az çizgi roman ve dizideki kadar kanlı aksiyon sahneleri içermesi planlanıyor.

Invincible oyununun en az çizgi roman ve dizideki kadar kanlı aksiyon sahneleri içermesi planlanıyor.

Kitle fonlaması kampanyasının sayfasında oyunla alakalı vizyonlarını da ortaya koyan geliştiricilerin anlattıklarına göre oyun tatmin edici aksiyonun yanında beklediğimiz üzere sağlam karakterler ve teknik açıdan da tatmin edici bir oynanış sunmayı hedefliyor.

Invincible daha öncesinde oyun dünyasına farklı bir biçimde dahil olmuştu.

Invincible daha öncesinde oyun dünyasına farklı bir biçimde dahil olmuştu.

Farklı işbirlikleri ile içeriğini sürekli güncel tutmayı başaran Fortnite'a eklenen karakterler oyuncular tarafından da sevilmişti. Ayrıca görsel roman türündeki Invincible Presents: Atom Eve de bizleri serinin evrenine götüren ilk oyun olarak akıllarımızda.

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