Müjdemizi İsteriz! AAA Kalitesinde Invincible Oyunu Ufukta Göründü
Müjdemizi İsteriz! AAA Kalitesinde Invincible Oyunu Ufukta Göründü
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Çizgi roman serisinin ardından Amazon tarafından dizi uyarlaması da yapılan Invincible son yıllarda gördüğümüz en iyi süper kahraman temalı işlerden.
Invincible için AAA kalitesinde bir oyun planı da masada.
Invincible oyununun en az çizgi roman ve dizideki kadar kanlı aksiyon sahneleri içermesi planlanıyor.
Invincible daha öncesinde oyun dünyasına farklı bir biçimde dahil olmuştu.
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