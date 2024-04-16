Electronic Arts Tarafından Geliştirilen Bir Diğer Marvel Oyunu Black Panther de Açık Dünya Olacak!
Electronic Arts Tarafından Geliştirilen Bir Diğer Marvel Oyunu Black Panther de Açık Dünya Olacak!
Electronic Arts tarafından geliştirilen Marvel’s Black Panther'in açık dünya olacağını kanıtlayan birtakım iş ilanları ortaya çıkmış durumda.
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Önümüzdeki dönemlerde bir sürü Marvel oyunu karşımıza çıkacak.
Iron Man sonrası sıra Black Panther'de mi?
Peki yeni Black Panther oyunu ne zaman çıkacak?
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