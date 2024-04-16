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Electronic Arts Tarafından Geliştirilen Bir Diğer Marvel Oyunu Black Panther de Açık Dünya Olacak!

Electronic Arts Tarafından Geliştirilen Bir Diğer Marvel Oyunu Black Panther de Açık Dünya Olacak!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 11:03

Electronic Arts tarafından geliştirilen Marvel’s Black Panther'in açık dünya olacağını kanıtlayan birtakım iş ilanları ortaya çıkmış durumda.

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Önümüzdeki dönemlerde bir sürü Marvel oyunu karşımıza çıkacak.

Önümüzdeki dönemlerde bir sürü Marvel oyunu karşımıza çıkacak.

Marvel’s Black Panther başta olmak üzere bir adet Iron Man oyunu ve bir adet de Captain America-Black Panther oyunu önümüzdeki dönemlerde karşımıza çıkacak. Ancak Electronic Arts'ın geliştirdiği Black Panther ve Iron Man oyunlarından ilginç haberler var.

Electronic Arts bünyesinde yer alan Motive Studios'un iş ilanına göre Iron Man oyunu da açık dünya olabilir;

Iron Man sonrası sıra Black Panther'de mi?

Iron Man sonrası sıra Black Panther'de mi?

Motive Studios tarafından yayınlanan iş ilanından hemen sonra gelen bu yeni ilana göre Marvel's Black Panther oyunu da açık dünyaya sahip olabilir. Yayınlanan ilan içerisinde dinamin bir açık dünya ekosisteminin tasarlanması isteniyor.

Peki yeni Black Panther oyunu ne zaman çıkacak?

Peki yeni Black Panther oyunu ne zaman çıkacak?

Bunu söylemek için oldukça erken. Oyun henüz geliştirme aşamasının başlarında yer alıyor ve açılan iş ilanına bakacak olursak aranan isteklerin de henüz prototip aşamasında geliştirilecek bazı özellikler olduğu göze çarpıyor.

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