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Oyunlar Peşini Bırakmıyor! Keanu Reeves Bir Kez Daha Oyun Karakterine Hayat Verecek

Oyunlar Peşini Bırakmıyor! Keanu Reeves Bir Kez Daha Oyun Karakterine Hayat Verecek

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.04.2024 - 01:41

Oyunlarla arasının iyi olduğunu bildiğimiz ünlülerden olan Keanu Reeves bu kez de bir oyun karakterine sesiyle hayat verecek. Ünlü aktör Sonic the Hedgehog 3 kadrosuna katıldı.

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Bu zamana dek pek çok ünlü oyuncuyu farklı oyunlarda görmüş olsak da şüphesiz en unutulmazlardan biri Keanu Reeves'in Johnny Silverhand'i idi.

Bu zamana dek pek çok ünlü oyuncuyu farklı oyunlarda görmüş olsak da şüphesiz en unutulmazlardan biri Keanu Reeves'in Johnny Silverhand'i idi.

CD Project Red'in bol tartışmalı oyunu Cyberpunk 2077'nin problemli çıkışının dahi gölgeleyemediği Johnny Silverhand'in karizması Keanu Reeves'in yeteneği ile birleşince ortaya müthiş bir iş çıkmıştı.

Zira kendisi de oyunlardan, hele hele Cyberpunk 2077'den kopamıyor.

Zira kendisi de oyunlardan, hele hele Cyberpunk 2077'den kopamıyor.

Geçtiğimiz günlerde çekimleri hala devam etmekte olan Outcome setinde elinde Cyberpunk 2077 çantası ile arz-ı endam eden Reeves bu kez ise bambaşka bir oyun karakterine sesiyle hayat vermeye hazırlanıyor.

Keanu Reeves Sonic the Hedgehog 3 filminde Shadow karakterini seslendirecek.

Keanu Reeves Sonic the Hedgehog 3 filminde Shadow karakterini seslendirecek.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Keanu Reeves üçüncü filmde sıkça göreceğimize şüphe olmayan Shadow'u seslendirmek üzere filmin Idris Elba, Jim Carrey, James Marsden ve Ben Schwartz gibi yıldızlardan oluşan kadrosuna katıldı.

Hala yapım aşamasında olan Sonic the Hedgehog 3'ün 2024'ün sonunda vizyona girmesi planlanıyor.

Hala yapım aşamasında olan Sonic the Hedgehog 3'ün 2024'ün sonunda vizyona girmesi planlanıyor.

Oyun dünyasının ele avuca sığmayan hızlı kirpisi Sonic'in maceralarını beyaz perdeye taşıyan serinin şimdilik son halkası olacak Sonic the Hedgehog 3 oyunlardan aşina olduğumuz havalı Shadow karakterini de nihayet izleyicilerle tanıştıracak.

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