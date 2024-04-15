Oyunlar Peşini Bırakmıyor! Keanu Reeves Bir Kez Daha Oyun Karakterine Hayat Verecek
Oyunlar Peşini Bırakmıyor! Keanu Reeves Bir Kez Daha Oyun Karakterine Hayat Verecek
Oyunlarla arasının iyi olduğunu bildiğimiz ünlülerden olan Keanu Reeves bu kez de bir oyun karakterine sesiyle hayat verecek. Ünlü aktör Sonic the Hedgehog 3 kadrosuna katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu zamana dek pek çok ünlü oyuncuyu farklı oyunlarda görmüş olsak da şüphesiz en unutulmazlardan biri Keanu Reeves'in Johnny Silverhand'i idi.
Zira kendisi de oyunlardan, hele hele Cyberpunk 2077'den kopamıyor.
Keanu Reeves Sonic the Hedgehog 3 filminde Shadow karakterini seslendirecek.
Hala yapım aşamasında olan Sonic the Hedgehog 3'ün 2024'ün sonunda vizyona girmesi planlanıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın