Keanu Reeves'in Yeni Filminin Setindeki Cyberpunk 2077 Detayı Oyunculardan Kaçmadı
Keanu Reeves'in Yeni Filminin Setindeki Cyberpunk 2077 Detayı Oyunculardan Kaçmadı
Hollywood'un hem yakışıklı, hem sempatik hem de en geek isimlerinden olan Keanu Reeves yeni filmi için kamera karşısında. Filmin setinde yakalanan Cyberpunk 2077 detayı ise görenlere 'Johnny Silverhand olmayı çok sevdi' dedirtmeyi başardı.
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Vampir olduğundan şüphe ettiren yakışıklılığı, hayırseverliği ve sempatik tavırlarının yanında elbette yeteneği ile de Keanu Reeves Hollywood'un en sevilen isimlerinden.
Biz oyuncular için ise Keanu Reeves karizması ile akıllarımıza kazınan karakterlerden olan Johnny Silverhand!
Johnny Silverhand ile hepimize kurgusal bir crush edindirmeyi başaran aktörün oyundaki rolünü çok sevdiği de bilinen bir gerçek.
Reeves çekimleri devam eden sıradaki filmi Outcome'ın çekimlerinde objektiflere böyle yakalandı.
Detayı fark etmediyseniz bir de bu açıdan bakın. Reeves Cyberpunk 2077 çantası ile sette arz-ı endam ederek bir kez daha biz oyuncuların kalplerini çalmayı başardı.
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Ne diyelim. Bu adam gerçekten Johnny Silverhand'in ta kendisi!
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