Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Keanu Reeves'in Yeni Filminin Setindeki Cyberpunk 2077 Detayı Oyunculardan Kaçmadı

Keanu Reeves'in Yeni Filminin Setindeki Cyberpunk 2077 Detayı Oyunculardan Kaçmadı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
09.04.2024 - 12:48

Hollywood'un hem yakışıklı, hem sempatik hem de en geek isimlerinden olan Keanu Reeves yeni filmi için kamera karşısında. Filmin setinde yakalanan Cyberpunk 2077 detayı ise görenlere 'Johnny Silverhand olmayı çok sevdi' dedirtmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Vampir olduğundan şüphe ettiren yakışıklılığı, hayırseverliği ve sempatik tavırlarının yanında elbette yeteneği ile de Keanu Reeves Hollywood'un en sevilen isimlerinden.

Vampir olduğundan şüphe ettiren yakışıklılığı, hayırseverliği ve sempatik tavırlarının yanında elbette yeteneği ile de Keanu Reeves Hollywood'un en sevilen isimlerinden.

59 yaşındaki aktör aynı zamanda yetenekli bir müzisyen ve de motosiklet sevdalısı. Kısacası on parmağında on marifet var dedikleri cinsten!

Biz oyuncular için ise Keanu Reeves karizması ile akıllarımıza kazınan karakterlerden olan Johnny Silverhand!

Biz oyuncular için ise Keanu Reeves karizması ile akıllarımıza kazınan karakterlerden olan Johnny Silverhand!

CD Project Red'in sorunlu bir çıkış yapsa da çok sevilen oyunu Cyberpunk 2077'de asi rock starımız Johnny Silverhand olarak karşımıza çıkan Keanu Reeves oyunun kesinlikle en güzel detaylarındandı.

Johnny Silverhand ile hepimize kurgusal bir crush edindirmeyi başaran aktörün oyundaki rolünü çok sevdiği de bilinen bir gerçek.

Johnny Silverhand ile hepimize kurgusal bir crush edindirmeyi başaran aktörün oyundaki rolünü çok sevdiği de bilinen bir gerçek.

Johnny Silverhand'i ne kadar benimsediğini dile getirmekten hiç kaçınmayan Reeves hakkında çıkan söylentilerden biri de oyundaki rolünü görür görmez çok sevdiği ve geliştiricilere daha fazla sahnede yer alabilmek için ricada bulunduğu yönündeydi.

Reeves çekimleri devam eden sıradaki filmi Outcome'ın çekimlerinde objektiflere böyle yakalandı.

Reeves çekimleri devam eden sıradaki filmi Outcome'ın çekimlerinde objektiflere böyle yakalandı.

Detayı fark etmediyseniz bir de bu açıdan bakın. Reeves Cyberpunk 2077 çantası ile sette arz-ı endam ederek bir kez daha biz oyuncuların kalplerini çalmayı başardı.

Detayı fark etmediyseniz bir de bu açıdan bakın. Reeves Cyberpunk 2077 çantası ile sette arz-ı endam ederek bir kez daha biz oyuncuların kalplerini çalmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ne diyelim. Bu adam gerçekten Johnny Silverhand'in ta kendisi!

Ne diyelim. Bu adam gerçekten Johnny Silverhand'in ta kendisi!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?