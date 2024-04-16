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Xbox Game Pass'e Nisan Ayının İkinci Yarısında Eklenecek Oyunlar Açıklandı

Xbox Game Pass'e Nisan Ayının İkinci Yarısında Eklenecek Oyunlar Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.04.2024 - 16:37

Xbox Game Pass kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Nisan ayının başında platforma eklenen oyunların ardından ikinci yarıda hangi oyunların sisteme dahil olacağı da nihayet açıklandı.

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Xbox Game Pass sistemi sürekli artan oyun fiyatları karşısında oyun oynamanın hala en avantajlı yollarından.

Xbox Game Pass sistemi sürekli artan oyun fiyatları karşısında oyun oynamanın hala en avantajlı yollarından.

Aylık abonelik ücreti karşılığında kullanıcılarına yüzlerce oyundan oluşan bir kütüphane sunan Xbox Game Pass her ay yeni oyunları da kütüphanesine katarak güçleniyor, bunun yanında yeni çıkan kimi oyunlar da daha ilk günden sistemdeki yerini alıyor.

Xbox Game Pass'e nisan ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar da nihayet karşımızda.

Xbox Game Pass'e nisan ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar da nihayet karşımızda.

Ayın kalanında kullanıcıları altı farklı oyun bekliyor. Oyunlar ve platforma dahil olacakları tarihler ise şöyle: 

  • Harold Halibut (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - 16 Nisan

  • Orcs Must Die! 3 (Bulut, Konsol ve PC) - 17 Nisan 

  • EA Sports NHL 24 (Konsol) EA Play - 18 Nisan 

  • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Bulut, Konsol ve PC) - 23 Nisan 

  • Another Crab’s Treasure (Bulut, Konsol ve PC) - 25 Nisan 

  • Manor Lords (PC) - 26 Nisan 

  • Have A Nice Death (Bulut, Konsol ve PC) - 30 Nisan

Bu ay itibariyle platformdan ayrılacak oyunlar ise şunlar:

Bu ay itibariyle platformdan ayrılacak oyunlar ise şunlar:

  • 7 Days to Die (Bulut, konsol, ve PC)

  • Besiege (Bulut, konsol, ve PC)

  • EA Sports NHL 22 (Konsol)

  • Loot River (Bulut, konsol, ve PC)

  • Pikuniku (Bulut, konsol, ve PC)

  • Ravenlok (Bulut, konsol, ve PC)

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Eklenecek oyunlardan da kısa kısa bahsedilse keşke.