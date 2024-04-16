Xbox Game Pass'e Nisan Ayının İkinci Yarısında Eklenecek Oyunlar Açıklandı
Xbox Game Pass'e Nisan Ayının İkinci Yarısında Eklenecek Oyunlar Açıklandı
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Xbox Game Pass sistemi sürekli artan oyun fiyatları karşısında oyun oynamanın hala en avantajlı yollarından.
Xbox Game Pass'e nisan ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar da nihayet karşımızda.
Bu ay itibariyle platformdan ayrılacak oyunlar ise şunlar:
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Eklenecek oyunlardan da kısa kısa bahsedilse keşke.