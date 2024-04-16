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Yeni Mafia Oyunu Yakın Zamanda Duyurulabilir: Söylentiler Çok Ciddi!

Yeni Mafia Oyunu Yakın Zamanda Duyurulabilir: Söylentiler Çok Ciddi!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 16:07

2020 yılında çıkan Mafia: Definitive Edition sonrası seride büyük bir sessizlik hakimdi. Ancak ortaya çıkan söylentilere göre yakın zamanda yeni bir Mafia oyunu duyurulabilir!

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İlk oyunun "Remake" hali 2020 yılında çıkmıştı.

İlk oyunun "Remake" hali 2020 yılında çıkmıştı.

Mafia: Definitive Edition adı altında çıkan ve ilk oyunun Remake'i olarak bilinen 2020 yılındaki oyundan sonra seri adeta sessizliğe büründü. Mafia 3 ile oldukça kötü bir çıkış yakalayan serinin yeni oyunu merak konusu olmuş durumda.

X platformunda yaptığı sızıntılar ile ünlenen Kurakasis isimli hesaba göre yeni Mafia oyununun duyurusuna hazırlanılıyor.

X platformunda yaptığı sızıntılar ile ünlenen Kurakasis isimli hesaba göre yeni Mafia oyununun duyurusuna hazırlanılıyor.

Daha önceki sızıntıları çoğu zaman doğru çıkan Kurakasis hesabının söylediklerine göre, Take-Two'nun yakın zamanda yeni bir Mafia serisi hakkında duyuru yapacağı tahmin ediliyor.

Daha önce iş ilanları da oyunun Unreal Engine 5 motoru kullanacağını göstermişti.

Daha önce iş ilanları da oyunun Unreal Engine 5 motoru kullanacağını göstermişti.

Geçen sene yayınlanan bazı iş ilanlarına göre serinin yeni oyunu olacak farklı bir Mafia oyunu için Unreal Engine 5 motoruna hakim geliştiriciler aranıyordu. Ancak o tarihten sonra yeni oyun hakkında farklı bir duyuru elde edememiştik.

Bir diğer söylenti ise oyunun hikayesinden yana;

Bir diğer söylenti ise oyunun hikayesinden yana;

Ortaya çıkan bir diğer söylenti ise yeni Mafia oyununun geçeceği döneme ışık tutuyor. 1930'lu yılların öncesinde geçmesi planlanan bu yeni Mafia oyununun serideki ilk yapımdan bile daha önce geçeceği ve çok daha farklı bir senaryo ile karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

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