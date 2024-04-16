Yeni Mafia Oyunu Yakın Zamanda Duyurulabilir: Söylentiler Çok Ciddi!
Yeni Mafia Oyunu Yakın Zamanda Duyurulabilir: Söylentiler Çok Ciddi!
2020 yılında çıkan Mafia: Definitive Edition sonrası seride büyük bir sessizlik hakimdi. Ancak ortaya çıkan söylentilere göre yakın zamanda yeni bir Mafia oyunu duyurulabilir!
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İlk oyunun "Remake" hali 2020 yılında çıkmıştı.
X platformunda yaptığı sızıntılar ile ünlenen Kurakasis isimli hesaba göre yeni Mafia oyununun duyurusuna hazırlanılıyor.
Daha önce iş ilanları da oyunun Unreal Engine 5 motoru kullanacağını göstermişti.
Bir diğer söylenti ise oyunun hikayesinden yana;
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