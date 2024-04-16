Yeni Mafia Oyunu Yakın Zamanda Duyurulabilir: Söylentiler Çok Ciddi!

Ortaya çıkan bir diğer söylenti ise yeni Mafia oyununun geçeceği döneme ışık tutuyor. 1930'lu yılların öncesinde geçmesi planlanan bu yeni Mafia oyununun serideki ilk yapımdan bile daha önce geçeceği ve çok daha farklı bir senaryo ile karşımıza çıkacağı belirtiliyor.