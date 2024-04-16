Efsanevi Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton'un Bile Geçemediği Yarış Bölümü!
Efsanevi Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton'un Bile Geçemediği Yarış Bölümü!
Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan Lewis Hamilton, nostalji yaşamak için oturduğu bir video oyunundan başarısızlıkla ayrıldı.
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Lewis Hamilton, Mercedes resmî hesabından yayınlanan videoda, birçok farklı oyun oynadı.
Lewis, Driver oyununun ilk kısmında takılı kaldı.
Lewis Hamilton, süreye yenik düştü.
Hamilton, klasikleşmiş diğer yarış oyunlarını da oynadı.
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