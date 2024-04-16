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Efsanevi Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton'un Bile Geçemediği Yarış Bölümü!

Efsanevi Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton'un Bile Geçemediği Yarış Bölümü!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 12:33

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından olan Lewis Hamilton, nostalji yaşamak için oturduğu bir video oyunundan başarısızlıkla ayrıldı.

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Lewis Hamilton, Mercedes resmî hesabından yayınlanan videoda, birçok farklı oyun oynadı.

Lewis, Driver oyununun ilk kısmında takılı kaldı.

Lewis, Driver oyununun ilk kısmında takılı kaldı.

Çıktığı dönem birçok oyuncu tarafından fazla zor olduğu öne sürülen bu sekans, yıllar sonra profesyonel bir pilotun ellerine düştü. Tabii o da bir noktaya kadar gelebilse de Driver'ın tutorial kısmını geçmeyi başaramadı.

Lewis Hamilton, süreye yenik düştü.

Hamilton, klasikleşmiş diğer yarış oyunlarını da oynadı.

Hamilton, klasikleşmiş diğer yarış oyunlarını da oynadı.

Geçmişte oynadığı oyunları yeniden oynayan Lewis, nostalji damarınıza basacak oyunları da es geçmedi. Lewis, sırası ile F1 2000 ve Gran Turismo oyunlarını oynadı.

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