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Take Two Birçok Çalışanını İşten Çıkarıyor ve Bazı Projelerini İptal Ediyor!

Take Two Birçok Çalışanını İşten Çıkarıyor ve Bazı Projelerini İptal Ediyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 15:07

Oyun dünyasındaki işten çıkarma ve oyunların iptal edilme süreci devam ediyor!

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Take Two, şirketin %5'lik kısmına denk gelecek sayıda çalışanını işten çıkaracak.

Take Two, şirketin %5'lik kısmına denk gelecek sayıda çalışanını işten çıkaracak.

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Take Two, toplamda 579 çalışanını işten çıkaracak. Bu çalışanlar, şirketin toplam çalışanlarının %5'lik kısmına denk geliyor.

Birçok proje de iptal edildi.

Birçok proje de iptal edildi.

İşten çıkarmaların yanı sıra bazı projeler de iptal edildi. Bu projelerin ne olduğu hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. İptal edilme nedenleri ise tamamen finansal sebeplere dayanıyor.

Tüm bunların ana nedeni finansal kaygılar.

Tüm bunların ana nedeni finansal kaygılar.

Take Two tarafından gelen açıklamalar sayesindegerçekleşen bu üzücü olayın temelini de öğrendik. Gelen açıklamalara göre tüm bunlar şirketin maliyet azaltma planlarını uygulama amacıyla gerçekleşecek.

Maliyet düşürme planları, bu yılın sonuna kadar devam edecek.

Maliyet düşürme planları, bu yılın sonuna kadar devam edecek.

Gelen bilgilere göre, şirketin en büyük gideri genel olarak pazarlama kısmından oluşuyor. Bunun yanında irili ufaklı birçok unsurun da gider kısmında geniş yer kapladığını öğrendik. Şirketin maaliyet azaltma planı ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

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