Take Two Birçok Çalışanını İşten Çıkarıyor ve Bazı Projelerini İptal Ediyor!
Take Two Birçok Çalışanını İşten Çıkarıyor ve Bazı Projelerini İptal Ediyor!
Oyun dünyasındaki işten çıkarma ve oyunların iptal edilme süreci devam ediyor!
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Take Two, şirketin %5'lik kısmına denk gelecek sayıda çalışanını işten çıkaracak.
Birçok proje de iptal edildi.
Tüm bunların ana nedeni finansal kaygılar.
Maliyet düşürme planları, bu yılın sonuna kadar devam edecek.
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