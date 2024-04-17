Take Two Birçok Çalışanını İşten Çıkarıyor ve Bazı Projelerini İptal Ediyor!

Gelen bilgilere göre, şirketin en büyük gideri genel olarak pazarlama kısmından oluşuyor. Bunun yanında irili ufaklı birçok unsurun da gider kısmında geniş yer kapladığını öğrendik. Şirketin maaliyet azaltma planı ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.