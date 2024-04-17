Sadece Mors Kodu Kullanarak Elden Ring'i Bitiren Yayıncıya İnanamayacaksınız!
Sadece Mors Kodu Kullanarak Elden Ring'i Bitiren Yayıncıya İnanamayacaksınız!
2022 yılında çıkan ve oyun dünyasına büyük bir damga vuran Elden Ring'i farklı yollarla bitirmeye çalışan ve bunları canlı yayın platformlarında gösteren bazı oyunculara alışığız ancak bu yayıncı diğerlerinden çok daha farklı!
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Zorluğu ile ünlü Elden Ring!
Sadece Mors kodu kullanarak Elden Ring oynayan yayıncı!
O anlar ise kayda böyle geçti;
Daha farklı ne görebiliriz?
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