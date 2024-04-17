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Sadece Mors Kodu Kullanarak Elden Ring'i Bitiren Yayıncıya İnanamayacaksınız!

Sadece Mors Kodu Kullanarak Elden Ring'i Bitiren Yayıncıya İnanamayacaksınız!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 00:51

2022 yılında çıkan ve oyun dünyasına büyük bir damga vuran Elden Ring'i farklı yollarla bitirmeye çalışan ve bunları canlı yayın platformlarında gösteren bazı oyunculara alışığız ancak bu yayıncı diğerlerinden çok daha farklı!

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Zorluğu ile ünlü Elden Ring!

Zorluğu ile ünlü Elden Ring!

Bizler normal şekilde zorlana zorlana oynarken bazı yayıncılar işi arşa çıkartıyor ve çok farklı yollarla Elden Ring'i oynamaya çalışıyor. Daha önce dans tahtası, klarnet ve bilumum farklı ürünle oyunu yayınlamaya çalışan kullanıcılara bir yenisi daha eklendi.

Sadece Mors kodu kullanarak Elden Ring oynayan yayıncı!

Sadece Mors kodu kullanarak Elden Ring oynayan yayıncı!

Kullandığı Mors kontrolcüsü ile Elden Ring'i oynayan ve bunu başarılı bir şekilde izleyiciye yansıtan 'Silithur' isimli yayıncı, sosyal medya üzerinde kısa sürede meşhur oldu diyebiliriz.

O anlar ise kayda böyle geçti;

Daha farklı ne görebiliriz?

Daha farklı ne görebiliriz?

Bunun ötesinde bir Elden Ring oynama şekli var mı bilemiyoruz ama artık hayal gücümüz yetersiz kalıyor. Sizce bunun daha ötesinde ne olabilir? Yorumlara bekliyoruz!

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