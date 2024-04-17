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Ghost of Tsushima PC Sistem Gereksinimleri ve PC'ye Özel Kupa Özelliği Açıklandı

Ghost of Tsushima PC Sistem Gereksinimleri ve PC'ye Özel Kupa Özelliği Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
17.04.2024 - 20:26

PC'ye geleceği duyurusuyla oyuncularda bayram havası estiren Ghost of Tsushima'nın PC sistem gereksinimleri nihayet açıklandı. Ayrıca kupa sistemi de ufukta göründü.

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PlayStation özel oyunu olarak 2020 yılında çıkan Ghost of Tsushima bir süredir PC oyuncularının da hayallerini süslüyordu.

PlayStation özel oyunu olarak 2020 yılında çıkan Ghost of Tsushima bir süredir PC oyuncularının da hayallerini süslüyordu.

Şahane atmosferi, tok hissettiren kılıç dövüşleri, oynanışı elbette hikayesi ile hem oyuncular hem de oyun basınından yüksek puanlar almayı başaran Ghost of Tsushima 16 Mayıs tarihinde PC cephesinde de oyuncularla buluşacak.

Ghost of Tsushima'nın merakla beklediğimiz PC sistem gereksinimleri de nihayet açıklandı.

Ghost of Tsushima'nın merakla beklediğimiz PC sistem gereksinimleri de nihayet açıklandı.

Günümüzdeki çoğu AAA oyuna göre mütevazi sayabileceğimiz sistem gereksinimleri isteyen Ghost of Tsushima ayrıca ultra geniş monitörler için tamamen optimize edilmiş vaziyette.

Ghost of Tsushima ayrıca PlayStation'ın kupa sistemini de beraberinde getiriyor.

Ghost of Tsushima ayrıca PlayStation'ın kupa sistemini de beraberinde getiriyor.

PlayStation arayüzünü ilk kez PC cephesine de taşıyacak olan oyunda Shift+F1 tuşlarıyla bu arayüze erişilebilecek. Ayrıca kupa kazanımınızı, arkadaşlarınızı ve profilinizi de bu arayüz üzerinden yönetebileceksiniz. Ayrıca Legends adlı modda PS oyuncularıyla çapraz platform sayesinde birlikte oynayabileceksiniz.

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