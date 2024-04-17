Ghost of Tsushima PC Sistem Gereksinimleri ve PC'ye Özel Kupa Özelliği Açıklandı
Ghost of Tsushima PC Sistem Gereksinimleri ve PC'ye Özel Kupa Özelliği Açıklandı
PC'ye geleceği duyurusuyla oyuncularda bayram havası estiren Ghost of Tsushima'nın PC sistem gereksinimleri nihayet açıklandı. Ayrıca kupa sistemi de ufukta göründü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
PlayStation özel oyunu olarak 2020 yılında çıkan Ghost of Tsushima bir süredir PC oyuncularının da hayallerini süslüyordu.
Ghost of Tsushima'nın merakla beklediğimiz PC sistem gereksinimleri de nihayet açıklandı.
Ghost of Tsushima ayrıca PlayStation'ın kupa sistemini de beraberinde getiriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda