Ghost of Tsushima PC Sistem Gereksinimleri ve PC'ye Özel Kupa Özelliği Açıklandı

PlayStation arayüzünü ilk kez PC cephesine de taşıyacak olan oyunda Shift+F1 tuşlarıyla bu arayüze erişilebilecek. Ayrıca kupa kazanımınızı, arkadaşlarınızı ve profilinizi de bu arayüz üzerinden yönetebileceksiniz. Ayrıca Legends adlı modda PS oyuncularıyla çapraz platform sayesinde birlikte oynayabileceksiniz.