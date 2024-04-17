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Değeri 800 Lirayı Aşan Assassin's Creed Mirage Her Platformda Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Oynanabilecek

Değeri 800 Lirayı Aşan Assassin's Creed Mirage Her Platformda Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Oynanabilecek

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
17.04.2024 - 14:12

Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan serinin son oyunu Assassin's Creed Mirage hala denemeyenler için kaçmayacak bir fırsat sunuyor. Seriyi köklerine döndüren Assassin's Creed Mirage'ı her platformda sınırlı bir süreliğine ücretsiz deneyebilirsiniz.

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Henüz geçtiğimiz yıl çıkan Assassin's Creed Mirage "seriyi köklerine döndürme" vaadiyle oyunculara sunulmuştu.

Henüz geçtiğimiz yıl çıkan Assassin's Creed Mirage "seriyi köklerine döndürme" vaadiyle oyunculara sunulmuştu.

Bizleri 9. yüzyılın Bağdat sokaklarına götüren ve Valhalla ile tanıdığımız Basim'in kontrolünü veren Assassin's Creed Mirage özellikle serinin eski oyunlarını özleyenler ancak modern bir oynanış bekleyen oyuncuları hayli mutlu ederken hikaye olarak da fena bir deneyim sunmuyordu.

Assassin's Creed Mirage şimdi sınırlı bir süre için her platformda ücretsiz oynanabiliyor.

Assassin's Creed Mirage şimdi sınırlı bir süre için her platformda ücretsiz oynanabiliyor.
twitter.com

PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkmış olan oyun bu platformların tümünde kısa bir süre için ücretsiz olarak deneyimlenebilecek. Oyun süremiz ise her platform için iki saatle sınırlı olacak.

Assassin's Creed Mirage'ı ücretsiz denemek için 30 Nisan'a kadar vaktimiz var.

Assassin's Creed Mirage'ı ücretsiz denemek için 30 Nisan'a kadar vaktimiz var.

30 Nisan'a kadar oyunu oynamış olan oyuncuların kazandıkları ilerleme ve başarımlarını eğer oyunu satın alırlarsa devam ettirebileceklerini de hatırlatmış olalalım.

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