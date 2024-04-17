Değeri 800 Lirayı Aşan Assassin's Creed Mirage Her Platformda Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Oynanabilecek
Değeri 800 Lirayı Aşan Assassin's Creed Mirage Her Platformda Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Oynanabilecek
Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan serinin son oyunu Assassin's Creed Mirage hala denemeyenler için kaçmayacak bir fırsat sunuyor. Seriyi köklerine döndüren Assassin's Creed Mirage'ı her platformda sınırlı bir süreliğine ücretsiz deneyebilirsiniz.
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Henüz geçtiğimiz yıl çıkan Assassin's Creed Mirage "seriyi köklerine döndürme" vaadiyle oyunculara sunulmuştu.
Assassin's Creed Mirage şimdi sınırlı bir süre için her platformda ücretsiz oynanabiliyor.
Assassin's Creed Mirage'ı ücretsiz denemek için 30 Nisan'a kadar vaktimiz var.
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