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Fallout Dizisi Oyun Dünyasına Fena Vurdu: 9 Yılın Ardından Fallout 4 Çok Satanlarda

Fallout Dizisi Oyun Dünyasına Fena Vurdu: 9 Yılın Ardından Fallout 4 Çok Satanlarda

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.04.2024 - 11:21

Daha şimdiden pek çok kişi tarafından en iyi oyun uyarlaması olarak gösterilen Fallout dizisinin yankıları oyun dünyasını da salladı. Çıkışının üzerinden 9 yıl geçmiş olan Fallout 4 yeniden çok satanlara girdi.

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Amazon bir Fallout uyarlamasıyla karşımıza çıkacağını duyurduğunda ne yalan söyleyelim biraz çekinmiştik.

Fallout dizisinin etkisi oyun dünyasını da fena çarptı. Fallout 4 ve Fallout 76 adeta roket gibi yükseldi desek yeridir.

Fallout dizisinin etkisi oyun dünyasını da fena çarptı. Fallout 4 ve Fallout 76 adeta roket gibi yükseldi desek yeridir.

Çıkışının üzerinden 9 yıl geçmiş olan Fallout 4 ve 2018'de çıkan Fallout 76 yalnızca PC cephesinde değil, varoldukları her platformda müthiş bir oyuncu akınına uğruyorlar.

Fallout 4'ün oyuncu sayısı geçtiğimiz yılı neredeyse dörde katlayarak eşzamanlı oyuncu sayısını yıllar sonra hayli yukarılara taşıdı.

Fallout 4'ün oyuncu sayısı geçtiğimiz yılı neredeyse dörde katlayarak eşzamanlı oyuncu sayısını yıllar sonra hayli yukarılara taşıdı.

Geçtiğimiz çarşamba günü tam 93.294 eşzamanlı oyuncu tarafından oynanan artık yaşlı sayabileceğimiz oyunun yanında 2018'de çıkan Fallout 76 da eşzamanlı oyuncu sayısını 44 bin seviyelerine getirdi.

Eğer seriyle henüz tanışmadıysanız Fallout oyunlarının ciddi indirimde olduğunu da hatırlatalım.

Eğer seriyle henüz tanışmadıysanız Fallout oyunlarının ciddi indirimde olduğunu da hatırlatalım.

Dizinin şerefine oyun dünyasının en ikonik serilerinden olan Fallout'un oyunlarında da ciddi bir indirime gidildi. Şu anda steam'de Fallout 4'e 11,99 yerine 2,99 dolara, Fallout 76'ya ise 23,99 dolar yerine 4,79 dolardan sahip olabilirsiniz.

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