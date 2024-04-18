Fallout Dizisi Oyun Dünyasına Fena Vurdu: 9 Yılın Ardından Fallout 4 Çok Satanlarda
Fallout Dizisi Oyun Dünyasına Fena Vurdu: 9 Yılın Ardından Fallout 4 Çok Satanlarda
Daha şimdiden pek çok kişi tarafından en iyi oyun uyarlaması olarak gösterilen Fallout dizisinin yankıları oyun dünyasını da salladı. Çıkışının üzerinden 9 yıl geçmiş olan Fallout 4 yeniden çok satanlara girdi.
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Amazon bir Fallout uyarlamasıyla karşımıza çıkacağını duyurduğunda ne yalan söyleyelim biraz çekinmiştik.
Fallout dizisinin etkisi oyun dünyasını da fena çarptı. Fallout 4 ve Fallout 76 adeta roket gibi yükseldi desek yeridir.
Fallout 4'ün oyuncu sayısı geçtiğimiz yılı neredeyse dörde katlayarak eşzamanlı oyuncu sayısını yıllar sonra hayli yukarılara taşıdı.
Eğer seriyle henüz tanışmadıysanız Fallout oyunlarının ciddi indirimde olduğunu da hatırlatalım.
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