Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Gerçeğinden Daha Gerçek Görünen Minecraft Şehri Algılarınızla Oynayacak

Gerçeğinden Daha Gerçek Görünen Minecraft Şehri Algılarınızla Oynayacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.04.2024 - 11:45

Oyunculara yaratıcılıklarını diledikleri şekilde konuşturma imkanı veren Minecraft'ta bir milyondan fazla blok kullanılarak yaratılan şehir ilk bakışta gerçek bir şehri aratmıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mimarları ve mühendisleri aratmayan Minecraft oyuncularının eserleri dudağımızı uçuklatıyor.

Mimarları ve mühendisleri aratmayan Minecraft oyuncularının eserleri dudağımızı uçuklatıyor.

Oyuncuya müthiş bir özgürlük sunup neredeyse akla gelen her şeyin inşa edilebildiği Minecraft yurtdışında kimi ülkelerde ise okullarda eğitim amaçlı kullanılıyor.

Şimdi size soralım, burada ne görüyorsunuz?

Şimdi size soralım, burada ne görüyorsunuz?

Sıradan bir metropol gibi görünse de burası aslında hayallerindeki bu kenti yaratmak için bir araya gelen Minecraft oyuncularının bir eseri. Tam 1 milyardan fazla blokla yaratılan şehrin uzaktan görünüşünü gerçek bir kentten ayırt etmek ise neredeyse imkansız.

İçerisinde limanları, eğlence alanları, kafeler, gökdelenler, kısacası bir kentin ihtiyacı olabilecek her şeyin yer aldığı bu etkileyici metropolde gezinmek için buyurun. 👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?