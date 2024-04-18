Gerçeğinden Daha Gerçek Görünen Minecraft Şehri Algılarınızla Oynayacak
Gerçeğinden Daha Gerçek Görünen Minecraft Şehri Algılarınızla Oynayacak
Oyunculara yaratıcılıklarını diledikleri şekilde konuşturma imkanı veren Minecraft'ta bir milyondan fazla blok kullanılarak yaratılan şehir ilk bakışta gerçek bir şehri aratmıyor.
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Mimarları ve mühendisleri aratmayan Minecraft oyuncularının eserleri dudağımızı uçuklatıyor.
Şimdi size soralım, burada ne görüyorsunuz?
İçerisinde limanları, eğlence alanları, kafeler, gökdelenler, kısacası bir kentin ihtiyacı olabilecek her şeyin yer aldığı bu etkileyici metropolde gezinmek için buyurun. 👇
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