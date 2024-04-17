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Canlı Yayında Yakaladığı Köpekbalığı Yayıncıdan İntikamını Akla Gelmeyecek Bir Yolla Aldı

Canlı Yayında Yakaladığı Köpekbalığı Yayıncıdan İntikamını Akla Gelmeyecek Bir Yolla Aldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
17.04.2024 - 19:21

Köpekbalığı yakalamak için ekibiyle birlikte harekete geçen ve bu anları Kick'te izleyicileriyle paylaşan bir yayıncı oltasına takılan köpekbalığının bir özelliğini hesaba katmayınca başına gelenlerle güldürdü.

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Twitch ve Kick gibi canlı yayın platformları çoğunlukla oyun yayınlarıyla akla gelse de kullanıcılara esasında neredeyse her tür içeriği üretebilecekleri bir alan sağlıyor.

Twitch ve Kick gibi canlı yayın platformları çoğunlukla oyun yayınlarıyla akla gelse de kullanıcılara esasında neredeyse her tür içeriği üretebilecekleri bir alan sağlıyor.

Yayıncılar da elbette bu fırsatı izleyicilerin dikkatini çekebilecek farklı temalardaki yayınlar için kullanmaktan geri durmuyorlar.

Daha önce de av yayınları yapmış olan Natalie Reynolds bu defa ekibiyle birlikte köpekbalığı yakalamak için canlı yayındaydı.

Daha önce de av yayınları yapmış olan Natalie Reynolds bu defa ekibiyle birlikte köpekbalığı yakalamak için canlı yayındaydı.

Arkadaşları ile birlikte köpekbalığı yakalamak için sahile gelen genç kadının oltasına çok geçmeden bir köpekbalığı takıldı.

Bir süre mücadele ettikten sonra köpekbalığını yakalamayı başaran yayıncı sonrasında hayvanla poz vermek istedi. Ancak önemli bir detayı unutunca hayvan adeta intikamını aldı!

Bir süre mücadele ettikten sonra köpekbalığını yakalamayı başaran yayıncı sonrasında hayvanla poz vermek istedi. Ancak önemli bir detayı unutunca hayvan adeta intikamını aldı!

Köpekbalığını sığ suya sürükledikten sonra üstüne oturup hayvanın dişlerini gösteren yayıncı hayvanın derisinin keskin olduğunu unutunca ortaya komik anlar çıktı. Yayıncı acısını ise 'Tam köpekbalığının üstünde oturduğum yerde, kıçımda kesikler var. Tam kıçımdan kan akıyor' diyerek izleyicilerine anlattı.

Yayıncının yaşadıklarını buradan izleyebilirsiniz. Ayrıca aklınızdaki soruya da yanıt vermiş olalım. Görüntülerde yer almasa da köpekbalığı tüm bunların sonunda özgürlüğüne kavuştu.

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