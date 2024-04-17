Canlı Yayında Yakaladığı Köpekbalığı Yayıncıdan İntikamını Akla Gelmeyecek Bir Yolla Aldı
Canlı Yayında Yakaladığı Köpekbalığı Yayıncıdan İntikamını Akla Gelmeyecek Bir Yolla Aldı
Köpekbalığı yakalamak için ekibiyle birlikte harekete geçen ve bu anları Kick'te izleyicileriyle paylaşan bir yayıncı oltasına takılan köpekbalığının bir özelliğini hesaba katmayınca başına gelenlerle güldürdü.
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Twitch ve Kick gibi canlı yayın platformları çoğunlukla oyun yayınlarıyla akla gelse de kullanıcılara esasında neredeyse her tür içeriği üretebilecekleri bir alan sağlıyor.
Daha önce de av yayınları yapmış olan Natalie Reynolds bu defa ekibiyle birlikte köpekbalığı yakalamak için canlı yayındaydı.
Bir süre mücadele ettikten sonra köpekbalığını yakalamayı başaran yayıncı sonrasında hayvanla poz vermek istedi. Ancak önemli bir detayı unutunca hayvan adeta intikamını aldı!
Yayıncının yaşadıklarını buradan izleyebilirsiniz. Ayrıca aklınızdaki soruya da yanıt vermiş olalım. Görüntülerde yer almasa da köpekbalığı tüm bunların sonunda özgürlüğüne kavuştu.
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