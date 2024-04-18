Counter-Strike 2'de Rakibi Bir Türlü Vuramayan Neymar Oyunu Takipçilerine Şikayette Etti
Counter-Strike 2'de Rakibi Bir Türlü Vuramayan Neymar Oyunu Takipçilerine Şikayette Etti
Bazen dünyanın en yetenekli futbolcularından da olsan o hedef kaçıyor işte... Counter-Strike 2 oynarken rakibi bi' türlü vuramayan Neymar sinirini oyunu takipçilerine şikayet ederek attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçmişinde Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi kulüpler bulunan yıldız futbolcu Neymar'ı biz oyuncular farklı bir yönüyle de tanıyoruz.
Özellikle Counter-Strike'a düşkünlüğüyle bildiğimiz Neymar Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla ise bu kez oyunu şikayet etti!
Neymar'ın CS2'de rakibine karşı kaçırdığı net vuruş ise şu şekilde.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın