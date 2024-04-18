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Counter-Strike 2'de Rakibi Bir Türlü Vuramayan Neymar Oyunu Takipçilerine Şikayette Etti

Counter-Strike 2'de Rakibi Bir Türlü Vuramayan Neymar Oyunu Takipçilerine Şikayette Etti

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.04.2024 - 12:36

Bazen dünyanın en yetenekli futbolcularından da olsan o hedef kaçıyor işte... Counter-Strike 2 oynarken rakibi bi' türlü vuramayan Neymar sinirini oyunu takipçilerine şikayet ederek attı.

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Geçmişinde Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi kulüpler bulunan yıldız futbolcu Neymar'ı biz oyuncular farklı bir yönüyle de tanıyoruz.

Geçmişinde Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi kulüpler bulunan yıldız futbolcu Neymar'ı biz oyuncular farklı bir yönüyle de tanıyoruz.

Oyunlarla da arası hayli iyi olan Neymar aynı zamanda düzensiz aralıklarla yayın açtığı bir Twitch kanalına da sahip.

Özellikle Counter-Strike'a düşkünlüğüyle bildiğimiz Neymar Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla ise bu kez oyunu şikayet etti!

Özellikle Counter-Strike'a düşkünlüğüyle bildiğimiz Neymar Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla ise bu kez oyunu şikayet etti!

Rakibi karşısında net bir vuruşu kaçıran Neymar Instagram hesabından paylaştığı hikayede 'CS bozuk, şuna bakın. Çaresi yok' diyerek Valve'ı töhmet altında bıraktı. 😂

Neymar'ın CS2'de rakibine karşı kaçırdığı net vuruş ise şu şekilde.👇

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