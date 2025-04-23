Ali Atay Kimdir? Hazal Kaya'nın Eşi Ali Atay Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Ali Atay, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının çok yönlü isimlerinden biridir. Oyunculuk kariyerine 1999 yılında adım atan Atay, zamanla senaristlik, yönetmenlik ve müzisyenlik gibi farklı alanlarda da kendini göstermiştir.

Özellikle 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesi edinen 'Leyla ile Mecnun' dizisinde canlandırdığı Mecnun Çınar karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır.