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Ali Atay Kimdir? Hazal Kaya'nın Eşi Ali Atay Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Ali Atay Kimdir? Hazal Kaya'nın Eşi Ali Atay Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.04.2025 - 23:57

Ali Atay kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı, yönetmenliğini yaptığı yapımlar hangileri? Eşi Hazal Kaya ile evliliği, çocukları, aldığı ödüller ve güncel projeleri dahil, çok yönlü sanat kariyerine dair merak edilen tüm detaylar bu içerikte!

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Ali Atay Kimdir?

Ali Atay Kimdir?

Ali Atay, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının çok yönlü isimlerinden biridir. Oyunculuk kariyerine 1999 yılında adım atan Atay, zamanla senaristlik, yönetmenlik ve müzisyenlik gibi farklı alanlarda da kendini göstermiştir.

Özellikle 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesi edinen 'Leyla ile Mecnun' dizisinde canlandırdığı Mecnun Çınar karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır.

Ali Atay Kaç Yaşında?

Ali Atay Kaç Yaşında?

Ali Atay, 20 Nisan 1976 tarihinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. Tam adı Dursun Ali Atay olan sanatçı, dört kardeşin en küçüğüdür; iki ablası ve bir abisi bulunmaktadır.

Boyu 1.76 metre, kilosu ise yaklaşık 72 kilogramdır. Koç burcu olan Atay, mavi gözleriyle dikkat çekmektedir.​

Ali Atay Aslen Nereli?

Ali Atay Aslen Nereli?

Aslen Rizeli olan Ali Atay, Laz kökenlidir. Ancak, kendisinin de belirttiği üzere, Rize'de doğmuş olmasına rağmen orada hiç yaşamamış ve çocukluğunu İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde geçirmiştir.

Eğitim hayatını da İstanbul'da sürdüren Atay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1999 yılında mezun olmuştur.

Ali Atay'ın Kariyer Başlangıcı

Ali Atay'ın Kariyer Başlangıcı

Ali Atay, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde adım atmıştır. 1999 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra, oyuncu Berkun Oya ile birlikte Krek Tiyatro Topluluğu'nu kurmuştur. Bu toplulukta sahnelenen oyunlarda rol alarak sahne deneyimini pekiştirmiştir. 

Televizyon kariyerine ise 1998 yılında 'İkinci Bahar' dizisinde Cennet'in sınıf arkadaşlarından Ersin karakterini canlandırarak başlamıştır. 2003 yılında 'Şapkadan Babam Çıktı' adlı dizide başarısız illüzyonist Maksut karakteriyle dikkat çekmiştir.  

Atay'ın asıl çıkışı, 2011 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan 'Leyla ile Mecnun' dizisinde canlandırdığı Mecnun Çınar karakteriyle olmuştur. Bu rol, onun geniş kitlelerce tanınmasını sağlamış ve kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. ​

Ali Atay'ın Özel Hayatı

Ali Atay'ın Özel Hayatı

Ali Atay, 6 Şubat 2019 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Hazal Kaya ile evlenmiştir. Bu evlilikten iki çocukları bulunmaktadır:​

Fikret Ali: 18 Kasım 2019 doğumlu olan Fikret Ali, çiftin ilk çocuğudur. Hazal Kaya, hamilelik süreci ve doğumla ilgili deneyimlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştır. 

Leyla Süreyya: Şubat 2023'te dünyaya gelen Leyla Süreyya, ailenin ikinci çocuğudur. ​ 

Ali Atay, daha önce 2008-2013 yılları arasında solist dansçı Ebru Cansız ile evli kalmıştır. 

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Atay, eşi Hazal Kaya ile birlikte mutlu bir aile hayatı sürdürmektedir.​

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Ali Atay'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Ali Atay'ın Öne Çıkan Açıklamaları
  • 'Ben Leyla'mı gerçekten buldum.'

  • Ali Atay, eşi Hazal Kaya ile olan ilişkisini bu sözlerle ifade ederek, hayatındaki en büyük aşkı bulduğunu dile getirmiştir. 

  • 'Babamı toprağa koyamadım.'

  • 16 yaşında kaybettiği babasının yasını uzun süre tutan Atay, bu kaybın hayatında derin izler bıraktığını belirtmiştir. 

  • 'Ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?'

  • Toplumsal felaketlerde ünlülere yüklenen sorumluluklara tepki gösteren Atay, bu sözleriyle gündem olmuştur. 

  • 'Manipülasyona neden kapıldık?'

  • Deprem döneminde yaşadığı bir anıyı paylaşan Atay, toplumun reflekslerini sorgulamıştır. 

  • 'Onuncu filmi de çeksem hep tedirgin olacağım.'

  • Yönetmenlik kariyerinde her yeni projede aynı heyecanı ve endişeyi yaşadığını ifade etmiştir. 

  • 'Mizah dergileri çok yol göstermiştir bana.'

  • Gırgır gibi mizah dergilerinin, sanat anlayışını şekillendirmede önemli rol oynadığını belirtmiştir. 

  • 'Babamla video kaset günlerimiz vardı.'

  • Çocukluk anılarını paylaşan Atay, babasıyla birlikte izledikleri filmlerin sinema tutkusunu beslediğini söylemiştir. 

  • 'Askerlik süreci bana çok şey öğretti.'

  • Güneydoğu'da yaptığı askerlik hizmetinin, farklı bir toplum yapısını tanımasına vesile olduğunu ifade etmiştir. 

  • 'Tiyatro benim hayatımın merkezindeydi.'

  • Kariyerine tiyatro ile başlayan Atay, sahne sanatlarının hayatındaki önemini vurgulamıştır. 

  • 'Alternatif sahnelerde farklı şeyler denedik.'

  • Berkun Oya ile birlikte kurdukları tiyatro topluluğunda, alışılmışın dışında performanslar sergilediklerini belirtmiştir.

Ali Atay'ın Yer Aldığı Diziler

Ali Atay'ın Yer Aldığı Diziler

Televizyon Dizileri

  • İkinci Bahar (1998–2001) – Ersin

  • Şapkadan Babam Çıktı (2003) – Maksut

  • Çınaraltı (2004) – Serhan

  • Çeşm-i Bülbül (2004) – Veli

  • Cemile (2006) – Demir

  • Hayat Kavgam (2007) – Veysel

  • Eşref Saati (2007–2008) – Sebati

  • Yapma Diyorum (2009) – Âşık Mağlubi

  • Kılıç Günü (2010) – Cenk Kızıltan

  • Gönül Ferman Dinlemiyor (2010) – Mayk/Murat

  • Leyla ile Mecnun (2011–2013 / 2021–2023) – Mecnun Çınar

  • Mutlu Ol Yeter (2015) – Can

  • Son Yaz (2021) – Savcı Selim Kara

  • Anonim (2024) – Birden fazla karakter (skeç formatı)

İnternet Dizileri

  • Ben de Özledim (2013–2014 / Star TV'de başlamış, sonradan dijitalde kültleşmiştir) – Kendisi (Ali)

  • Masum (2017, BluTV) – Komiser Yusuf

  • Leyla ile Mecnun (Reboot) (2021–2023, Exxen) – Mecnun Çınar

Ali Atay'ın Yer Aldığı Filmler

Ali Atay'ın Yer Aldığı Filmler

Oyuncu Olarak Yer Aldığı Filmler

  • Artık Çok Geç (2000) – Kemal

  • O Şimdi Mahkum (2005) – Yiğit Çiftgör

  • İyi Seneler Londra (2007) – Firuz

  • 40 (2009) – Metin

  • Vay Arkadaş (2010) – Manik

  • Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) – Cemal

  • Ayla (2017) – Ali Astsubay

  • Nuh Tepesi (2019) – Ömer

  • Türk İşi Dondurma (2019) – Mehmet

Yönetmen ve Senarist Olarak Yer Aldığı Filmler

  • Limonata (2015)

  • Ali Atay'ın ilk yönetmenlik deneyimi olan bu film, dram ve komedi türündedir.

  • Ölümlü Dünya (2018)

  • Aksiyon ve komedi türündeki bu filmde yönetmenlik yapmıştır.

  • Cinayet Süsü (2019)

  • Komedi ve suç türündeki bu filmde yönetmenlik görevini üstlenmiştir.

  • Ölümlü Dünya 2 (2023)

  • Serinin devam filmi olan bu yapımda da yönetmenlik yapmıştır.

Ali Atay'ın Güncel Projeleri

Ali Atay'ın Güncel Projeleri

1. 8. Aile (Disney+ – 2025)

Ali Atay, Disney+’ta yayınlanacak olan '8. Aile' adlı dizide hem yönetmen hem de başrol oyuncusu olarak yer alacak.Dizi, dünyanın en zengin sekizinci ailesinin eğlenceli hikâyesini konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Hazal Kaya ve Mehmet Özgür gibi isimler bulunuyor.

2. Anonim (Exxen – 2024–2025)

Ali Atay, Exxen platformunda yayınlanan 'Anonim' adlı skeç formatındaki dizide Serkan Keskin ile birlikte başrolü paylaşıyor. Dizi, 'Tarihi absürd olaylar günümüzde devam etse ne olurdu?' sorusundan yola çıkarak her bölümde farklı hikâyeler sunuyor. Atay, aynı zamanda dizinin senaryosunu da kaleme alıyor. ​

3. Bir Cumhuriyet Şarkısı (Sinema Filmi – 2025)

Ali Atay, 1930’lu yıllarda geçen ve Türkiye’nin kültürel dönüşümünü anlatan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı sinema filminde Münir Hayri karakterini canlandıracak. Filmde ayrıca Salih Bademci, Birce Akalay, Ertan Saban ve Melis Sezen gibi oyuncular da yer alıyor.

4. Hazal Kaya ile Ortak Proje (Disney+ – 2025)

Ali Atay ve eşi Hazal Kaya, ilk kez birlikte bir projede yer alacaklar. Disney+’ta yayınlanacak olan bu dizi, çiftin ekran önünde ilk ortak çalışması olacak.

Ali Atay'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Ali Atay'ın Ödülleri ve Adaylıkları

2013 – Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • Ayhan Işık Özel ÖdülüSen Aydınlatırsın Geceyi filmindeki performansıyla bu özel ödüle layık görülmüştür. ​

2018 – Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu AdaylığıAyla filmindeki performansıyla bu kategoride aday gösterilmiştir.​IMDb

2019 – Tribeca Film Festivali (New York, ABD)

  • En İyi Erkek Oyuncu ÖdülüNuh Tepesi (Noah Land) filmindeki Ömer karakteriyle uluslararası alanda büyük bir başarı elde etmiştir. Beyazperde​

2019 – 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

  • En İyi Film ÖdülüNuh Tepesi filmi, festivalde En İyi Film ödülüne layık görülmüştür. Dizi Doktoru​

2019 – 7. Boğaziçi Film Festivali

  • En İyi Erkek Oyuncu ÖdülüNuh Tepesi filmindeki performansıyla bu ödülü kazanmıştır. ​Beyazperde+4Dizi Doktoru+4Yasemin+4

2020 – Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri

  • En İyi Erkek Oyuncu Performansı ÖdülüNuh Tepesi filmindeki performansıyla SİYAD tarafından ödüllendirilmiştir. ​Dizi Doktoru

2020 – Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali

  • En İyi Erkek Oyuncu ÖdülüNuh Tepesi filmindeki performansıyla bu ödülü Haluk Bilginer ile paylaşmıştır. ​
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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