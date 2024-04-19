Ubisoft'un Yeni Oyunu Star Wars Outlaws Hakkında Tüm Bildiklerimiz!

Star Wars Outlaws, bizlere bir soygun hikâyesi anlatacak. Oyundaki ana karakterimiz Kay Vess olacak. Kay, büyük bir soygun planı yaparak yeni bir hayata başlamayı planlıyor. Bu yolda da soygun sürecinde başına gelecek belalardan da kurtulmaya çalışıyor. Kay, bu macerada ona eşlik edecek bir dosta da sahip. Bu dostumuzun adı ise Nix. Nix, bizlere oynanış esanasında ve hikâye kısımlarında eşlik edecek.