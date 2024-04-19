Ubisoft'un Yeni Oyunu Star Wars Outlaws Hakkında Tüm Bildiklerimiz!
Ubisoft'un Yeni Oyunu Star Wars Outlaws Hakkında Tüm Bildiklerimiz!
Bu yıl çıkacak olan Star Wars Outlaws'a dair bildiğimiz tüm bilgileri derledik.
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9. Ne anlatıyor bu Star Wars Outlaws?
8. Oynanış ve saygınlık sistemi.
7. Kaçan kovalanır.
6. Rol yapma ögeleri olmazsa olmaz.
5. İlk açık dünya Star Wars oyunu.
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4. Açık dünya ile Star Wars'un birleşimi nasıl olacak?
3. Keşif için farklı araçlarımız olacak.
2. Oyunun arkasında tecrübeli bir ekip var.
1. Çıkış tarihi ve platformlar.
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İki tane sinematik gösterip Ultimate paketini 3500 TL'den ön siparişe açıktıklarını da biliyoruz.