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Ubisoft'un Yeni Oyunu Star Wars Outlaws Hakkında Tüm Bildiklerimiz!

Ubisoft'un Yeni Oyunu Star Wars Outlaws Hakkında Tüm Bildiklerimiz!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 15:01

Bu yıl çıkacak olan Star Wars Outlaws'a dair bildiğimiz tüm bilgileri derledik.

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9. Ne anlatıyor bu Star Wars Outlaws?

9. Ne anlatıyor bu Star Wars Outlaws?

Star Wars Outlaws, bizlere bir soygun hikâyesi anlatacak. Oyundaki ana karakterimiz Kay Vess olacak. Kay, büyük bir soygun planı yaparak yeni bir hayata başlamayı planlıyor. Bu yolda da soygun sürecinde başına gelecek belalardan da kurtulmaya çalışıyor. Kay, bu macerada ona eşlik edecek bir dosta da sahip. Bu dostumuzun adı ise Nix. Nix, bizlere oynanış esanasında ve hikâye kısımlarında eşlik edecek.

8. Oynanış ve saygınlık sistemi.

8. Oynanış ve saygınlık sistemi.

Star Wars Outlaws, üçüncü şahıs bir yapıda olacak. Temelinde aksiyon ve macera ögelerini bulunduran yapım, açık dünya yapısına sahip olacak. Ayrıca bu yapımda bir saygınlık sistemi de olacak. Daha önce birçok oyunda bu sistemi görmüştük. Bu sistem sayesinde eylemleriniz sizlerin saygınlık düzeyinizi etkileyecek. Saygınlık düzeyinizin azalması, doğal olarak insanların size olan güvenini azaltacak.

7. Kaçan kovalanır.

7. Kaçan kovalanır.

Saygınlık sisteminin yanı sıra oynanışı etkileyen başka bir durumdan da bahsedelim. Ana karakterimiz Kay, kaçak bir suçlu. Bu durum da doğal olarak onu arananlar listesine sokuyor. Burada da oyunda yer alan 'Wanted' sistemi devreye giriyor. Bu sistemde de verdiğiniz kararlar ve karşı çıktığınız durumlar, aranma seviyenizi değiştiriyor. Bu seviyenin artması da başınıza üşüşecek ödül avcılarının sayısını artıracak.

6. Rol yapma ögeleri olmazsa olmaz.

6. Rol yapma ögeleri olmazsa olmaz.

Ubisoft oyunlarının yeni vazgeçilmezlerinden olan RPG ögeleri, bu oyunda da bulunacak. Her ne kadar derinlemesine bir RPG deneyimi sunmayacak olsa da ufak tefek dokunuşlar oyunda bulunacak. Ekipman ve silah geliştirme, oyunda bulunacak. Bunun yanında diyalog seçimleri de oyunun bir parçası olacak.

5. İlk açık dünya Star Wars oyunu.

5. İlk açık dünya Star Wars oyunu.

Star Wars Outlaws, şimdiye kadar çıkmış ilk açık dünya Star Wars oyunu olacak. Daha önce birçok oyun ile karşımıza çıkan seri, farklı türlerden oyunları bünyesinde barındırıyordu. Her ne kadar son çıkan Star Wars oyunları sizlere ufak bir alan sunsa da tam anlamıyla açık dünya mantığında ilerlemiyorlardı. Bu yapım ile birlikte de bu durum son bulacak ve ilk büyük açık dünya Star Wars oyunu ile kavuşacağız.

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4. Açık dünya ile Star Wars'un birleşimi nasıl olacak?

4. Açık dünya ile Star Wars'un birleşimi nasıl olacak?

Peki Star Wars Outlaws nasıl bir açık dünyaya sahip olacak? Öncelikle açık dünyanın gezegenler ile sınırlı olmadığını söyleyebiliriz. Gerek fragmanlarda gerek de yayınlanan oynanış görüntülerinde bunu görmüştük. Star Wars Outlaws, uzay boşluğunda savaştığımız ve gezdiğimiz sekanslara da sahip olacak. Bunun yanında farklı gezegenlere de gidip keşfedebileceğiz.

3. Keşif için farklı araçlarımız olacak.

3. Keşif için farklı araçlarımız olacak.

Oyunda iki farklı keşif çeşidi bulunuyor. Bunlardan ilki kara kısımları. Oyundaki bir gezegene indiğimizde, keşfetmeniz için geniş bir alan sizlere sunulacak. Bu alanları da ister yaya olarak isterseniz de 'Speeder' adı verilen araçlarla keşfedebileceksiniz. Uzay boşluğunda ve gezegenler arası seyahatte ise bizlere uzay gemimiz eşlik edecek.

2. Oyunun arkasında tecrübeli bir ekip var.

2. Oyunun arkasında tecrübeli bir ekip var.

Oyunun arkasında Massive Studios bulunuyor. Bu stüdyo daha önce birçok Ubisoft oyununda çalışmıştı. Başta Division ve Division 2 olmak üzere TPS Shooter konusunda yeteneklerini göstermişlerdi. Ardından Avatar: Frontiers of Pandora oyununun geliştirici koltuğuna oturdular. Bu yapımda her ne kadar iyi bir oyun ortaya çıkarmasalar da açık dünya tasarımı konusunda oldukça iyi bir iş ortaya çıkarmışlardı.

1. Çıkış tarihi ve platformlar.

1. Çıkış tarihi ve platformlar.

Star Wars Outlaws, bu yılın Ağustos ayında çıkış yapacak. 30 Ağustos tarihinde piyasaya sürülecek yapım, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarına çıkış yapacak. Oyunun en üst sürümünü satın alırsanız, 3 gün önceden oynama hakkına da sahip olabileceksiniz.

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Bozkurt

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