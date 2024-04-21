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Toplam Steam Fiyatları 820 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

Toplam Steam Fiyatları 820 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 11:01

Epic Games Store'da haftanın bedavaları ortaya çıktı! Bu hafta bizleri toplam Steam fiyatları 820 TL'yi aşan ve ilginç deneyimler vadeden iki farklı oyun bekliyor.

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İlk oyunumuz Steam fiyatı 340 TL olan Industria.

İkinci oyunumuz ise piksel grafiklerinin ardında tahmin dahi etmediğimiz şeyler gizleyen LISA - Definitive Edition

Haftanın bedava oyunlarını beklerken diğer bedavaları da kaçırmayın!

Haftanın bedava oyunlarını beklerken diğer bedavaları da kaçırmayın!

Industria ve LISA: Definitive Edition'ın bedava olmasını beklerken geçtiğimiz haftanın bedavaları olan The Big Con ve Town of Salem 2'yi kütüphanenize ekleyebilirsiniz ancak elinizi çabuk tutun zira 25 Nisan itibariyle iki oyun da yerlerini yenilerine bırakacaklar.

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