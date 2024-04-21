Toplam Steam Fiyatları 820 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor
Toplam Steam Fiyatları 820 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor
Epic Games Store'da haftanın bedavaları ortaya çıktı! Bu hafta bizleri toplam Steam fiyatları 820 TL'yi aşan ve ilginç deneyimler vadeden iki farklı oyun bekliyor.
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İlk oyunumuz Steam fiyatı 340 TL olan Industria.
İkinci oyunumuz ise piksel grafiklerinin ardında tahmin dahi etmediğimiz şeyler gizleyen LISA - Definitive Edition
Haftanın bedava oyunlarını beklerken diğer bedavaları da kaçırmayın!
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