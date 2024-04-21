Toplam Steam Fiyatları 820 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava Oluyor

Industria ve LISA: Definitive Edition'ın bedava olmasını beklerken geçtiğimiz haftanın bedavaları olan The Big Con ve Town of Salem 2'yi kütüphanenize ekleyebilirsiniz ancak elinizi çabuk tutun zira 25 Nisan itibariyle iki oyun da yerlerini yenilerine bırakacaklar.