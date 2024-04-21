Steam Travmasını Atlatamamışken Epic Games de Fiyatları Güncelliyor: Zam Kapıda!

Özellikle Steam'in dolar kararının ardından hayli uygun kalan fiyatlar yukarı yönde artacak. Ancak Epic Games Store'da bu zamdan sonra da hem yerel fiyatlandırma, hem de TL desteğinin devam edeceğini hatırlatmakta fayda var. Kısacası oyuncular olarak hala Epic Games Store üzerinden nispeten ucuza oyun almaya devam edebileceğiz.