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Steam Travmasını Atlatamamışken Epic Games de Fiyatları Güncelliyor: Zam Kapıda!

Steam Travmasını Atlatamamışken Epic Games de Fiyatları Güncelliyor: Zam Kapıda!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 10:38

Oyun fiyatları zaten almış başını gitmişken hala uygun fiyatlara oyun alabildiğimiz platformlardan olan Epic Games Store'un geliştiricilere attığı bir mail bu platformda da zammın kapıda olduğunu gösterdi.

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Özellikle Steam'in TL kurunu kaldırmasının ardından pek çok oyuncu için kaçış yeri Epic Games Store olmuştu.

Özellikle Steam'in TL kurunu kaldırmasının ardından pek çok oyuncu için kaçış yeri Epic Games Store olmuştu.

Oyunculara her hafta verdiği bedava oyunların yanında ayrıca hala TL üzerinden ve yerel fiyatlandırma ile alışveriş yapabildiğimiz platform pek çok PC oyuncusunun ilk tercihi konumuna gelmişti.

Ancak Epic Games Store'un geliştiricilere gönderdiği bir mail zammın kapıda olduğuna işaret ediyor.

Ancak Epic Games Store'un geliştiricilere gönderdiği bir mail zammın kapıda olduğuna işaret ediyor.

Geliştiricilere yollanan mailde 'döviz kurlarının en iyi şekilde yansıtacak şekilde güncelleneceğinden' bahseden Epic Games Store aynı zamanda geliştiricilere mevcut ürünlerinin fiyatlarını da gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Kısacası Epic Games Store'da da zam kapıda.

Kısacası Epic Games Store'da da zam kapıda.

Özellikle Steam'in dolar kararının ardından hayli uygun kalan fiyatlar yukarı yönde artacak. Ancak Epic Games Store'da bu zamdan sonra da hem yerel fiyatlandırma, hem de TL desteğinin devam edeceğini hatırlatmakta fayda var. Kısacası oyuncular olarak hala Epic Games Store üzerinden nispeten ucuza oyun almaya devam edebileceğiz.

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