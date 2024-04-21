Steam Travmasını Atlatamamışken Epic Games de Fiyatları Güncelliyor: Zam Kapıda!
Steam Travmasını Atlatamamışken Epic Games de Fiyatları Güncelliyor: Zam Kapıda!
Oyun fiyatları zaten almış başını gitmişken hala uygun fiyatlara oyun alabildiğimiz platformlardan olan Epic Games Store'un geliştiricilere attığı bir mail bu platformda da zammın kapıda olduğunu gösterdi.
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Özellikle Steam'in TL kurunu kaldırmasının ardından pek çok oyuncu için kaçış yeri Epic Games Store olmuştu.
Ancak Epic Games Store'un geliştiricilere gönderdiği bir mail zammın kapıda olduğuna işaret ediyor.
Kısacası Epic Games Store'da da zam kapıda.
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