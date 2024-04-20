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Nostalji Tutkunlarını Sevindirecek Haber: Yüzlerce Retro PlayStation Oyunu Yakında iPhone'larda Oynanabilecek!

Nostalji Tutkunlarını Sevindirecek Haber: Yüzlerce Retro PlayStation Oyunu Yakında iPhone'larda Oynanabilecek!

Playstation Apple oyun
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 14:35

Apple'ın yeni App Store politikası ile birlikte, yüzlerce PlayStation oyununun iOS cihazlarında oynanmasını sağlayan emülatör uygulamaları da App Store'da kendine yer bulmaya başladı.👇

Kaynak: https://9to5mac.com/2024/04/19/proven...
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Avrupa Birliği’nin yeni DMA (Digital Marketing Act) yasası nedeniyle resmi uygulama mağazası App Store'da zorunlu değişikliklere giden Apple, üçüncü taraf oyun uygulamaları için de yeni bir politika benimsedi.

Avrupa Birliği’nin yeni DMA (Digital Marketing Act) yasası nedeniyle resmi uygulama mağazası App Store'da zorunlu değişikliklere giden Apple, üçüncü taraf oyun uygulamaları için de yeni bir politika benimsedi.

Detaylar için:

Özellikle eski konsol oyunlarını mobil platforma taşıyan emülatörler, Apple'ın köklü değişikliklerinden sonra ilk kez App Store'da kendine yer bulmaya başladı.

Özellikle eski konsol oyunlarını mobil platforma taşıyan emülatörler, Apple'ın köklü değişikliklerinden sonra ilk kez App Store'da kendine yer bulmaya başladı.

Bünyesinde bulundurduğu retro PlayStation oyunlarıyla ünlü çoklu-emülatör Provenance da bu uygulamalardan biri.

Bünyesinde bulundurduğu retro PlayStation oyunlarıyla ünlü çoklu-emülatör Provenance da bu uygulamalardan biri.

Kullanıcılar, yakında App Store'a eklenmesi beklenen emilatör ile beraber PlayStation 1, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Sega Genesis, Atari 2600 ve diğer pek çok platformun oyunlarını iOS cihazlarında çalıştırabilecek.

Kullanıcılar, yakında App Store'a eklenmesi beklenen emilatör ile beraber PlayStation 1, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Sega Genesis, Atari 2600 ve diğer pek çok platformun oyunlarını iOS cihazlarında çalıştırabilecek.

Yeni Provenance uygulaması, içerisindeki sayısız çok oyunculu oyun ile birlikte yalnızca iOS değil, Apple TV kullanıcılarına da hizmet verecek.

Yeni Provenance uygulaması, içerisindeki sayısız çok oyunculu oyun ile birlikte yalnızca iOS değil, Apple TV kullanıcılarına da hizmet verecek.

Söz konusu uygulamanın App Store'a ne zaman geleceği konusu ise hala belirsizliğini koruyor. Zira geliştiriciler şu anda Apple'dan onay bekliyor.

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