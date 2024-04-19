Meta AI Asistanı Kullanıma Açıldı: Instagram, Facebook ve WhatsApp’ta Yapay Zeka Dönemi Resmen Başlıyor!
Meta AI Asistanı Kullanıma Açıldı: Instagram, Facebook ve WhatsApp’ta Yapay Zeka Dönemi Resmen Başlıyor!
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/4/18/24...
Meta'nın Llama 3 modeli tarafından desteklenen 'Meta AI' isimli yeni yapay zeka asistanı, şirketin ünlü platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta hizmet vermeye başladı.👇
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Uzun bir süredir yeni yapay zeka teknolojisini ünlü platformlarına entegre etmek için çalışmalar yürüten Meta, geçtiğimiz gün bu alanda büyük bir gelişmeye imza attı.
Ünlü sosyal medya şirketi, içinde pek çok kullanışlı yapay zeka özelliğini barındıran Meta AI isimli yeni asistanını resmen piyasaya sürdü.
Yeni yapay zeka destekli asistanını ilk kez geçtiğimiz yıl eylül ayında duyuran firma, Meta AI ile birlikte Instagram, Facebook ve WhatsApp'a birbirinden kullanışlı yeni özellikler kazandırmaya başladı.
Şirketin ünlü sosyal medya platformlarına eklenen Meta AI, sohbet kutucuklarına, arama çubuklarına ve ana sayfa akışlarına yerleştirilecek.
Yeni yapay zeka asistanı, bu bölümlerde yazılar, mesajlar ve kod satırları üretebildiği gibi, kullanıcıların yazdığı metinleri de özetleyebilecek.
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Meta AI bunlara ek olarak, Google ve Bing tarafından desteklenen gerçek zamanlı arama sonuçlarından yararlanarak sosyal medya kullanıcılarının sorularına yanıt verebilecek.
Şirketin yeni yapay zeka aracı ayrıca, sosyal medyadaki kullanıcıların tarif cümleleri doğrultusunda yaratıcı görseller üretebilecek ve kullanıcıların ilettiği görselleri GIF'e dönüştürebilecek.
Llama 3 modeli tarafından desteklenen Meta AI, Instagram, Facebook ve WhatsApp'a ek olarak "Meta.ai" adresi üzerinden bağımsız bir web sitesinde de hizmet verecek.
Şuanda İngilizce dil desteği ile birlikte ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika başta olmak üzere pek çok farklı ülkede ücretsiz olarak kullanıma açılan Meta AI'ın yakında Türkiye'de de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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