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WhatsApp, Kullanıcıların Mesajları Bulmasını Kolaylaştıracak Yeni "Sohbet Filtreleri" Özelliğini Duyurdu

WhatsApp, Kullanıcıların Mesajları Bulmasını Kolaylaştıracak Yeni "Sohbet Filtreleri" Özelliğini Duyurdu

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 18:34

WhatsApp, kullanıcıların platformda belirli mesajlara daha kolayca erişmesini imkan tanıyan yeni sohbet filtreleri özelliğini duyurdu.👇

Kaynak: https://blog.whatsapp.com/find-messag...
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Ünlü çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, kısa bir süre önce kullanıcıları sevindirecek yeni bir özelliğini duyurdu.

Ünlü çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, kısa bir süre önce kullanıcıları sevindirecek yeni bir özelliğini duyurdu.

Platformun "Sohbet Filtreleri" adını verdiği yeni özellik, kullanıcıların sohbetleri gruplandırmasına ve mesajlara daha kolayca erişmesine imkan tanıyor.

Platformun "Sohbet Filtreleri" adını verdiği yeni özellik, kullanıcıların sohbetleri gruplandırmasına ve mesajlara daha kolayca erişmesine imkan tanıyor.

Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde uygulamadaki mesajları Tümü, Okunmamış ve Gruplar olmak üzere üç farklı şekilde filtreleyebiliyor.

Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde uygulamadaki mesajları Tümü, Okunmamış ve Gruplar olmak üzere üç farklı şekilde filtreleyebiliyor.

Varsayılan olarak seçilen Tümü filtresi, adından da tahmin edeceğiniz üzere WhatsApp’ınıza gelen mesajları filtrelenmemiş olarak listeliyor.

Varsayılan olarak seçilen Tümü filtresi, adından da tahmin edeceğiniz üzere WhatsApp’ınıza gelen mesajları filtrelenmemiş olarak listeliyor.

Okunmamış filtresi, görmemiş olabileceğiniz mesajlara bakmanıza daha kolay ulaşmanıza yardımcı olurken, Gruplar filtresi grup sohbetleriniz arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlıyor.

Okunmamış filtresi, görmemiş olabileceğiniz mesajlara bakmanıza daha kolay ulaşmanıza yardımcı olurken, Gruplar filtresi grup sohbetleriniz arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlıyor.
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Geçtiğimiz gün itibariyle yeni sohbet filtreleri özelliğinin kullanıcılara sunulacağını açıklayan WhatsApp, özelliğin herkese ulaşmasının birkaç hafta sürebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz gün itibariyle yeni sohbet filtreleri özelliğinin kullanıcılara sunulacağını açıklayan WhatsApp, özelliğin herkese ulaşmasının birkaç hafta sürebileceğini belirtti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...

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