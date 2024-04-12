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Meta'dan Yeni Sevindirici Özellik: WhatsApp Durumları Yakında Instagram'da Hikaye Olarak Paylaşılabilecek

Meta'dan Yeni Sevindirici Özellik: WhatsApp Durumları Yakında Instagram'da Hikaye Olarak Paylaşılabilecek

Instagram whatsapp
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 21:18

WhatsApp, durumları direkt olarak Instagram hikayelerine aktarmaya imkan tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.👇

Kaynak: https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-...
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Ünlü sosyal medya şirketi Meta, WhatsApp ve Instagram kullanıcılarını epey sevindirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Ünlü sosyal medya şirketi Meta, WhatsApp ve Instagram kullanıcılarını epey sevindirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın "24.8.10.72" kodlu iOS beta sürümünde tespit edilen söz konusu özellik, kullanıcıların platformda paylaştığı bir durumu Instagram hesabında da hikaye olarak paylaşmasına imkan tanıyacak.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın "24.8.10.72" kodlu iOS beta sürümünde tespit edilen söz konusu özellik, kullanıcıların platformda paylaştığı bir durumu Instagram hesabında da hikaye olarak paylaşmasına imkan tanıyacak.

Sevilen çevrim içi mesajlaşma uygulamasının yeni özelliği, isteğe bağlı olarak paylaşılan her durum için tek seferlik kullanılacak.

Sevilen çevrim içi mesajlaşma uygulamasının yeni özelliği, isteğe bağlı olarak paylaşılan her durum için tek seferlik kullanılacak.

WhatsApp'ta geliştirilen yeni durum paylaşma özelliği işte böyle gözükecek:

WhatsApp'ta geliştirilen yeni durum paylaşma özelliği işte böyle gözükecek:

Şu anda WhatsApp'ın Android ve iOS beta sürümlerinde test edilen yeni özelliğin ilerleyen aylarda herkesin kullanımına açılması bekleniyor.

Şu anda WhatsApp'ın Android ve iOS beta sürümlerinde test edilen yeni özelliğin ilerleyen aylarda herkesin kullanımına açılması bekleniyor.
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