Meta'dan Yeni Sevindirici Özellik: WhatsApp Durumları Yakında Instagram'da Hikaye Olarak Paylaşılabilecek
Meta'dan Yeni Sevindirici Özellik: WhatsApp Durumları Yakında Instagram'da Hikaye Olarak Paylaşılabilecek
Kaynak: https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-...
WhatsApp, durumları direkt olarak Instagram hikayelerine aktarmaya imkan tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü sosyal medya şirketi Meta, WhatsApp ve Instagram kullanıcılarını epey sevindirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın "24.8.10.72" kodlu iOS beta sürümünde tespit edilen söz konusu özellik, kullanıcıların platformda paylaştığı bir durumu Instagram hesabında da hikaye olarak paylaşmasına imkan tanıyacak.
Sevilen çevrim içi mesajlaşma uygulamasının yeni özelliği, isteğe bağlı olarak paylaşılan her durum için tek seferlik kullanılacak.
WhatsApp'ta geliştirilen yeni durum paylaşma özelliği işte böyle gözükecek:
Şu anda WhatsApp'ın Android ve iOS beta sürümlerinde test edilen yeni özelliğin ilerleyen aylarda herkesin kullanımına açılması bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda