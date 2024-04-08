Rekabet Kızıştı! Reklamlardan Hangisinin Kazancı Daha Yüksek: Instagram mı, YouTube mu?
Rekabet Kızıştı! Reklamlardan Hangisinin Kazancı Daha Yüksek: Instagram mı, YouTube mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Instagram'ın geliri mahkeme dosyasına girince, YouTube'u geçtiği görüldü.
Meta'nın toplam gelirinin yüzde 27'sine denk gelen Instagram gelirleri, Google'ın YouTube'unu geçti.
Reklam gelirlerinin yüzde 55'ini video yükleyicilerle paylaşan YouTube'un tersine, Instagram içerik sahiplerine daha az ödüyor.
Meta, 2012 yılında Instagram için 1 milyar dolar ederken, platform 2018 yılında 11,3 milyar dolar, 2019'da 17,9 milyar dolar, 2020'de 22 milyar dolar, 2021'de 32,4 milyar dolar ve 2022'nin ilk yarısında da 16,5 milyar dolar reklam geliri elde etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda