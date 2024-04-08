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Rekabet Kızıştı! Reklamlardan Hangisinin Kazancı Daha Yüksek: Instagram mı, YouTube mu?

Rekabet Kızıştı! Reklamlardan Hangisinin Kazancı Daha Yüksek: Instagram mı, YouTube mu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.04.2024 - 09:51

Instagram'ın reklamlardan, YouTube'dan daha fazla para kazandırdığı ortaya çıktı. Instagram, 2021 yılında 32,4 milyar dolar reklam geliri elde etti.

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Instagram'ın geliri mahkeme dosyasına girince, YouTube'u geçtiği görüldü.

Instagram'ın geliri mahkeme dosyasına girince, YouTube'u geçtiği görüldü.

Mar Zuckerberg'in çatı kuruluşu Meta'nın Instagram gelirlerini mahkemeye açıklamasıyla fark ortaya çıktı. 

Oksijen'in aktardığına göre, sosyal medya platformu 2012'de Facebook tarafından satın alındıktan sonra hızlı bir büyüme göstererek, 2021 yılında 32,4 milyar dolar reklam geliri elde etti.

Meta'nın toplam gelirinin yüzde 27'sine denk gelen Instagram gelirleri, Google'ın YouTube'unu geçti.

Meta'nın toplam gelirinin yüzde 27'sine denk gelen Instagram gelirleri, Google'ın YouTube'unu geçti.

YouTube aynı yıl reklamlardan 28,8 milyar dolar gelir eldi etti.

Reklam gelirlerinin yüzde 55'ini video yükleyicilerle paylaşan YouTube'un tersine, Instagram içerik sahiplerine daha az ödüyor.

Reklam gelirlerinin yüzde 55'ini video yükleyicilerle paylaşan YouTube'un tersine, Instagram içerik sahiplerine daha az ödüyor.

Çoğu kullanıcı fotoğraf ve videolarını Instagram'da ücretsiz vermek durumunda kalırken, Instagram'ın geliri, Meta'nın antitröst davasını reddettiği bir mahkeme başvurusunda ortaya çıktı.

Meta, 2012 yılında Instagram için 1 milyar dolar ederken, platform 2018 yılında 11,3 milyar dolar, 2019'da 17,9 milyar dolar, 2020'de 22 milyar dolar, 2021'de 32,4 milyar dolar ve 2022'nin ilk yarısında da 16,5 milyar dolar reklam geliri elde etti.

Meta, 2012 yılında Instagram için 1 milyar dolar ederken, platform 2018 yılında 11,3 milyar dolar, 2019'da 17,9 milyar dolar, 2020'de 22 milyar dolar, 2021'de 32,4 milyar dolar ve 2022'nin ilk yarısında da 16,5 milyar dolar reklam geliri elde etti.
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