Oyunseverler için Kötü Haber: Discord, Çok Yakında Platformunda Reklam Göstermeye Başlayacak!
Oyunseverler için Kötü Haber: Discord, Çok Yakında Platformunda Reklam Göstermeye Başlayacak!
Kaynak: https://www.wsj.com/tech/discord-to-s...
Gelen son bilgilere göre, Discord çok yakında platformunda ilk kez reklam göstermeye başlayacak.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İddialara göre, ünlü anlık mesajlaşma ve topluluk uygulaması Discord, kullanıcıları derinden etkileyebilecek yeni bir karar aldı.
Özellikle oyunseverlerin favorileri arasında yer alan anlık mesajlaşma platformu, kullanıma açılmasından yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez reklam göstermeye başlayacak.
Bugüne kadar Nitro gibi çeşitli sistemlerle kullanıcılardan gelir etmeyi hedeflese de bir türlü istediği noktaya ulaşamayan şirket, kârlılığı daha çok artırma amacıyla platformunun belirli bölümlerine reklam alanları ekleyecek.
Söylentilere göre, platformda algoritma tarafından tespit edilen kullanıcı davranışları ve ilgi alanları ile uygun olan reklamlar servis edilecek.
Öte yandan, reklamların tam olarak nerede bulunacağı ve ne sıklıkla gösterileceği konusunda net bir bilgi yok. Bununla beraber, Nitro üyeliğine sahip kullanıcıların reklamları kapatıp kapatmayacağı konusu da hala belirsizliğini koruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda