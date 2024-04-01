Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Oyunseverler için Kötü Haber: Discord, Çok Yakında Platformunda Reklam Göstermeye Başlayacak!

Oyunseverler için Kötü Haber: Discord, Çok Yakında Platformunda Reklam Göstermeye Başlayacak!

Sosyal Medya
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 21:09

Gelen son bilgilere göre, Discord çok yakında platformunda ilk kez reklam göstermeye başlayacak.👇

Kaynak: https://www.wsj.com/tech/discord-to-s...
İçeriğin Devamı Aşağıda

İddialara göre, ünlü anlık mesajlaşma ve topluluk uygulaması Discord, kullanıcıları derinden etkileyebilecek yeni bir karar aldı.

İddialara göre, ünlü anlık mesajlaşma ve topluluk uygulaması Discord, kullanıcıları derinden etkileyebilecek yeni bir karar aldı.

Özellikle oyunseverlerin favorileri arasında yer alan anlık mesajlaşma platformu, kullanıma açılmasından yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez reklam göstermeye başlayacak.

Özellikle oyunseverlerin favorileri arasında yer alan anlık mesajlaşma platformu, kullanıma açılmasından yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez reklam göstermeye başlayacak.

Bugüne kadar Nitro gibi çeşitli sistemlerle kullanıcılardan gelir etmeyi hedeflese de bir türlü istediği noktaya ulaşamayan şirket, kârlılığı daha çok artırma amacıyla platformunun belirli bölümlerine reklam alanları ekleyecek.

Bugüne kadar Nitro gibi çeşitli sistemlerle kullanıcılardan gelir etmeyi hedeflese de bir türlü istediği noktaya ulaşamayan şirket, kârlılığı daha çok artırma amacıyla platformunun belirli bölümlerine reklam alanları ekleyecek.

Söylentilere göre, platformda algoritma tarafından tespit edilen kullanıcı davranışları ve ilgi alanları ile uygun olan reklamlar servis edilecek.

Söylentilere göre, platformda algoritma tarafından tespit edilen kullanıcı davranışları ve ilgi alanları ile uygun olan reklamlar servis edilecek.

Öte yandan, reklamların tam olarak nerede bulunacağı ve ne sıklıkla gösterileceği konusunda net bir bilgi yok. Bununla beraber, Nitro üyeliğine sahip kullanıcıların reklamları kapatıp kapatmayacağı konusu da hala belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, reklamların tam olarak nerede bulunacağı ve ne sıklıkla gösterileceği konusunda net bir bilgi yok. Bununla beraber, Nitro üyeliğine sahip kullanıcıların reklamları kapatıp kapatmayacağı konusu da hala belirsizliğini koruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?