Elon Musk Duyurdu: X'te Aylardır Hayalini Kurduğu Özellik Sonunda Geliyor

Musk, 44 milyar dolara satın aldığı X'teki değişiklikleri ise yaptığı paylaşımlarla duyuruyor. Elon Musk, son olarak X'te engelleme özelliğini kaldırmak istediğini açıklamıştı.

Ancak bu açıklamanın üzerinden aylar geçmesine rağmen, özellikle ilgili bir gelişme yaşanmadı.