Elon Musk Duyurdu: X'te Aylardır Hayalini Kurduğu Özellik Sonunda Geliyor
Elon Musk Duyurdu: X'te Aylardır Hayalini Kurduğu Özellik Sonunda Geliyor
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Elon Musk, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter'ı satın alarak uygulamada pek çok değişikliğe gitti.
Yaptığı değişikliklerle kullanıcıların tepkisini çekmeye devam eden Elon Musk, geçtiğimiz aylarda X'te engelleme özelliğinin kaldırılacağını duyurmuştu.
Musk, aylar önce yaptığı paylaşımda engellemenin sadece doğrudan mesajlarda kullanılabileceğini belirtmişti.
Engelleme özelliğinin saçma olduğunu düşünen Elon Musk, kendisi gibi düşünerek engelleme özelliğine sitem eden Christopher Stanley'e cevap verdi.
Elon Musk ise engelleme özelliğinin çok sinir bozucu olduğunu bir kez daha belirterek "Gönderileri engelleyince hiçbir şey elde etmiş olmuyorsunuz." dedi.
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