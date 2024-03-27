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Elon Musk Duyurdu: X'te Aylardır Hayalini Kurduğu Özellik Sonunda Geliyor

Elon Musk Duyurdu: X'te Aylardır Hayalini Kurduğu Özellik Sonunda Geliyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.03.2024 - 12:57

Elon Musk, sahibi olduğu X (Twitter) ile ilgili radikal kararlara imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda X'te engelleme özelliğini kaldırmak istediğini söyleyen Musk, yakın zamanada harekete geçmeye planlıyor.

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Elon Musk, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter'ı satın alarak uygulamada pek çok değişikliğe gitti.

Elon Musk, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter'ı satın alarak uygulamada pek çok değişikliğe gitti.

Bugüne kadar yaptığı değişikliklerle kullancıların tepkisini çeken Elon Musk, son olarak Twitter'ı tamamen değiştirdi. Platformun ismini 'X' olarak değiştiren Elon Musk, Twitter kuşuna da veda etti.

Yaptığı değişikliklerle kullanıcıların tepkisini çekmeye devam eden Elon Musk, geçtiğimiz aylarda X'te engelleme özelliğinin kaldırılacağını duyurmuştu.

Yaptığı değişikliklerle kullanıcıların tepkisini çekmeye devam eden Elon Musk, geçtiğimiz aylarda X'te engelleme özelliğinin kaldırılacağını duyurmuştu.

Musk, 44 milyar dolara satın aldığı X'teki değişiklikleri ise yaptığı paylaşımlarla duyuruyor. Elon Musk, son olarak X'te engelleme özelliğini kaldırmak istediğini açıklamıştı.

Ancak bu açıklamanın üzerinden aylar geçmesine rağmen, özellikle ilgili bir gelişme yaşanmadı.

Musk, aylar önce yaptığı paylaşımda engellemenin sadece doğrudan mesajlarda kullanılabileceğini belirtmişti.

Musk, aylar önce yaptığı paylaşımda engellemenin sadece doğrudan mesajlarda kullanılabileceğini belirtmişti.

'Engelleme, doğrudan mesajlar dışında bir 'özellik' olarak silinecek' diyen Elon Musk'tan aylar sonra yeni bir açıklama geldi.

Engelleme özelliğinin saçma olduğunu düşünen Elon Musk, kendisi gibi düşünerek engelleme özelliğine sitem eden Christopher Stanley'e cevap verdi.

Engelleme özelliğinin saçma olduğunu düşünen Elon Musk, kendisi gibi düşünerek engelleme özelliğine sitem eden Christopher Stanley'e cevap verdi.

Stanley, X paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer vermişti;

Beni engelleyen kişilerin paylaştığı gönderileri görmek için hesap değiştirmek zorunda olmak sinir bozucu. Lütfen biri @notshenetworks'e beni neden engellediğini sorabilir mi?

Elon Musk ise engelleme özelliğinin çok sinir bozucu olduğunu bir kez daha belirterek "Gönderileri engelleyince hiçbir şey elde etmiş olmuyorsunuz." dedi.

Elon Musk ise engelleme özelliğinin çok sinir bozucu olduğunu bir kez daha belirterek "Gönderileri engelleyince hiçbir şey elde etmiş olmuyorsunuz." dedi.

Musk, ünlü oyuncunun paylaşımını şu sözlerle yanıtladı;

Engelleme özelliği çok sinir bozucu. Gönderileri engelleyince hiçbir şey elde etmiş olmuyorsunuz. Bu özelliği kaldırıp yerine bildirimleri sessizleştirme özelliği getirme zamanı.

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