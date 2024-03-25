Beynine Çip Yerleştirilen Parkinson Hastasının Düşünceleri 25 Dakika Boyunca Okunabildi!
Beynine Çip Yerleştirilen Parkinson Hastasının Düşünceleri 25 Dakika Boyunca Okunabildi!
Bir Parkinson hastasına yerleştirilen beyin çipi sayesinde bilim insanları hastanın düşüncelerini tam 25 dakika boyunca başarıyla okuyabildiler. Detaylar içerikte. 👇
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Precision Neuroscience şirketi tarafından geliştirilen "Layer 7 Cortical Interface" ismindeki bir beyin implantı 71 yaşındaki Parkinson hastası Jeffrey Keefer'a yerleştirildi.
Doktorlarının talebi üzerine bu deneyin parçası olan Keefer’ın düşünceleri 25 dakika boyunca okunabildi.
İmplant Keefer'ın beynine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyin sinyallerini toplamak ve bunları kablosuz bağlantı kullanarak yapay zeka destekli bir programa iletmek üzere tasarlandı.
Ayrıca implant bir kablo ile Keefer'ın göğsüne bağlanan ve hem batarya hem de anten işlevi gören bir cihaza bağlıydı. Bu deneyin bir parçası olarak Keefer'ın beyin sinyalleri ellerini hareket ettirirken ve daha sonra aynı hareketleri sadece düşünürken ölçüldü.
Elde edilen sonuçlar hareketsiz durumdayken bile Keefer'ın düşüncelerinin, gerçek zamanlı olarak kaydedilebilen ve hareketlerle eşleştirilebilen beyin sinyalleri ürettiğini gösterdi.
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Ulaşılan sonuç, Precision Neuroscience'ın kurucularından Benjamin Rapoport'un da belirttiği gibi harekete dönüşmeyen düşüncelerin beynin ne anlatmaya çalıştığını anlama potansiyelini doğruladı.
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