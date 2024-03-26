Yapay Zeka Buna da El Attı: MediaMarkt İşe Alımları Artık Yapay Zeka ile Yapacak
Yapay Zeka Buna da El Attı: MediaMarkt İşe Alımları Artık Yapay Zeka ile Yapacak
Yapay zeka özellikle son yıllarda hayatımızın pek çok alanında aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Öyle ki yapay zeka artık, işe alım süreçlerinde de kullanılabilecek.
MediaMarkt Türkiye, işe alım sistemlerinde kullanılmak üzere AI'M Hiring yapay zekasını hayata geçirdi.
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Yapay zeka araçları, özellikle son yıllarda aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı.
Yapay zeka artık işe alım süreçlerinde de aktif olarak kullanılacak.
AI'M Hiring ile MediaMarkt'a başvuran adaylar, ön mülakatlarını öncelikle AI'DA üzerinden gerçekleştirecek.
Adayların yapay zekaya verdiği yanıtlar çerçevesinde "ısı haritası analizi" yapay zeka tarafından hazırlanacak.
Yapay zekayla yürütülen bu süreç sayesinde, elemelerin titizlikle ele alınması, süreden tasarruf edilmesi planlanıyor.
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