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Yapay Zeka Buna da El Attı: MediaMarkt İşe Alımları Artık Yapay Zeka ile Yapacak

Yapay Zeka Buna da El Attı: MediaMarkt İşe Alımları Artık Yapay Zeka ile Yapacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.03.2024 - 20:45

Yapay zeka özellikle son yıllarda hayatımızın pek çok alanında aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Öyle ki yapay zeka artık, işe alım süreçlerinde de kullanılabilecek.

MediaMarkt Türkiye, işe alım sistemlerinde kullanılmak üzere AI'M Hiring yapay zekasını hayata geçirdi.

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Yapay zeka araçları, özellikle son yıllarda aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Yapay zeka araçları, özellikle son yıllarda aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Yıllardır hayatımızda olan yapay zeka araçlarının kullanımı son yıllarda yaygınlaştı. Görsel ve işitsel metinler üzerinde çalışan yapay zeka uygulamaları kendilerini son derece geliştirdi.

Yapay zeka artık işe alım süreçlerinde de aktif olarak kullanılacak.

Yapay zeka artık işe alım süreçlerinde de aktif olarak kullanılacak.

MediaMarkt, işe alım süreçlerini kolaylaştırmak, daha hızlı hale getirmek amacıyla yapay zeka entegrasyonlu bir uygulamayı hayata geçirdi. 

Yapay zeka uygulaması, MediaMart Türkiye'nin başlangıç ve orta düzey işe alım süreçlerinde kullanılacak.

AI'M Hiring ile MediaMarkt'a başvuran adaylar, ön mülakatlarını öncelikle AI'DA üzerinden gerçekleştirecek.

AI'M Hiring ile MediaMarkt'a başvuran adaylar, ön mülakatlarını öncelikle AI'DA üzerinden gerçekleştirecek.

Yapay zeka ile işe alım süreçleri ise aşağıdaki gibi ilerleyecek;

  • Açık pozisyonlara uygun nitelikteki adaylar, e-posta üzerinden yapay zekâ destekli işe alım programı AI’M Hiring’e link üzerinden davet edilecek.

  • Ardından adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra bir bilgilendirme videosu izleyecek.

  • Bilgilendirme videosunu izleyen adayın ön mülakat süreci başlatılacak.

  • Aday, MediaMarkt ile ilgili yetkinliklerini kapsayan Türkçe ve İngilizce soruları cevaplayacak.

Adayların yapay zekaya verdiği yanıtlar çerçevesinde "ısı haritası analizi" yapay zeka tarafından hazırlanacak.

Adayların yapay zekaya verdiği yanıtlar çerçevesinde "ısı haritası analizi" yapay zeka tarafından hazırlanacak.

  • Isı haritası analizi ise işe alım uzmanlarına işe alıma yönelik kısa bir liste sunacak. 

  • Bu liste sonucunda, ilk 5 sırada yer alan adaylar ikinci aşamaya geçerek ve işe alım yöneticisiyle görüşecek.

Yapay zekayla yürütülen bu süreç sayesinde, elemelerin titizlikle ele alınması, süreden tasarruf edilmesi planlanıyor.

Yapay zekayla yürütülen bu süreç sayesinde, elemelerin titizlikle ele alınması, süreden tasarruf edilmesi planlanıyor.

Hem adaylar hem de işverenler için kolaylık sağlayacağı düşünülen bu yapay zekanın süreçleri de hızlandırması planlanıyor.

MediaMarkt Türkiye, yapay zeka ile işe alım süreçlerini geçtiğimiz haftalarda uygulamaya koydu.

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