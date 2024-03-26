Telegram, Kullanıcıların Telefon Numarasını Paylaşarak Para Kazanabileceği Yeni Özelliğini Duyurdu!
Telegram, Kullanıcıların Telefon Numarasını Paylaşarak Para Kazanabileceği Yeni Özelliğini Duyurdu!
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/3/25/24...
Telegram, kullanıcıların telefon numarasını diğer insanlarla paylaşıp para kazanmalarını sağlayacak yeni özelliğini duyurdu. Şirket, yeni özelliğinin yol açabileceği güvenlik sorunları nedeniyle tepki topladı.👇
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WhatsApp'ın en büyük rakibi olarak görülen ünlü çevrim içi mesajlaşma platformu Telegram, kullanıcıların para kazanmasını sağlayacak yeni sistemini duyurdu.
Firma, “Peer-to-Peer Login (P2PL)" olarak isimlendirilen yeni sistem ile birlikte para karşılığında isteyen kullanıcıların telefon numaralarını kullanarak, iletişim maliyetlerini azaltmayı planlıyor.
Temelde kullanıcılarını bir mobil operatör olarak kullanmayı hedefleyen şirket, platforma giriş yapıldığında SMS üzerinden gönderilen doğrulama kodlarını, para kazanma özelliğini aktif eden kullanıcıların numaraları ile iletecek.
Başka bir deyişle, Telegram sizin verdiğiniz bir telefon numarası üzerinden, başka bir kullanıcıya SMS gönderecek.
Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, sisteme kayıt olmak isteyen kullanıcıların Android bir cihaza sahip olması gerekiyor.
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Sisteme kayıt olan kişiler, aylık 5 dolar karşılığında verilen Telegram Premium üyeliğini ücretsiz olarak elde edebilecek, ancak bunun karşılığında bazı olası güvenlik sorunlarını da göze almak zorunda kalacak.
En basit anlamda, kullanıcılar Premium üyeliği karşılığında telefon numarasının yüzlerce kişiyle paylaşılmasını kabul edecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Telegram, yaşanabilecek olası güvenlik problemlerini kabul ettiği gibi, tüm sorumluluğun kullanıcılarda olduğunu belirtiyor.
Peki siz Telegram'ın yeni para kazanma sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...
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