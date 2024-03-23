İspanya’da Telegram Kullanımı Askıya Alındı: Telegram İspanya’da Kapatılacak!
İspanya’da Telegram Kullanımı Askıya Alındı: Telegram İspanya’da Kapatılacak!
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İspanya Ulusal Mahkeme Hakimi Santiago Pedraz, Mediaset, Atresmedia ve Movistar Plus adlı televizyon şirketlerinin mesajlaşma uygulaması Telegram'a yönelik suçlamasını değerlendirdi.
Telif haklarıyla ilgili eksiklikleri kabul eden Hakim Pedraz, İspanya'da faaliyet gösteren Vodafone, Orange, Digi, Movistar, MasMovil ve diğer telefon operatörlerine en kısa sürede Telegram uygulamalarının kullanımını askıya alması talimatını verdi.
Hakim Pedraz, suçlamalara ilişkin soruşturmanın devam etmesine rağmen, "işbirliği yapmamak ve belirli teknik verilerin raporlanmasına olanak sağlamamak" ile suçladığı Telegram'ın kullanımının durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alarak, bunu "gerekli, uygun ve orantılı" olarak değerlendirdi.
İspanya'da Telegram uygulamasının kullanımı şu an için devam etse de, kısa sürede kapatılması bekleniyor.
Diğer yandan Ulusal Mahkeme Hakimi Pedraz'ın aldığı karara bazı kesimlerden eleştiriler geldi. Tüketiciler Derneği Facua, "orantısız" olarak değerlendirdiği kararın milyonlarca kullanıcıya içerik yayan şirket, kuruluş, kamu ve özel kuruluşlar açısından büyük zararı olacağını savundu.
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