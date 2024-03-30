YouTube, Videoların 'Sıkıcı' Kısımlarını Atlamak için Yeni Bir Yapay Zeka Aracı Geliştiriyor!
YouTube, Videoların 'Sıkıcı' Kısımlarını Atlamak için Yeni Bir Yapay Zeka Aracı Geliştiriyor!
YouTube, kullanıcıların videoların 'sıkıcı' kısımlarını hızlıca atlayabilmesine olanak tanıyacak 'ileri atla' isimli yeni bir yapay zeka özelliği geliştiriyor.👇
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Dünyanın en popüler video izleme platformu YouTube, yapay zeka teknolojisi ile yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor.
Dev firma son olarak, kullanıcıların videoların en iyi bölümlerini atlamasına veya sıkıcı kısımlarını geçmesine olanak tanıyan yapay zeka destekli yeni bir özelliği test ediyor.
Şirketin "ileri atla" ismini verdiği yeni özellik, bir kullanıcının izleme davranışı verilerini analiz ederek, videonun görmek istediği bölümleri tahmin ediyor.
Kullanıcı, yapay zeka destekli özellik sayesinde zaman çizelgesi üzerinden belirlenen bölümlere otomatik olarak atlayabilecek.
Şuanda test aşamasında olan ileri atlama özelliği, sadece ABD’deki belirli YouTube Premium kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.
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Konu hakkında açıklama yapan YouTube, söz konusu özelliğin belirli uygun videolar için çalışacağını belirtirken, özelliğin yalnızca YouTube Premium izleyicileri için kullanıma açılıp açılmayacağı konusunda henüz bir bilgi vermedi.
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