Sanatçıların Yapay Zeka Aracı Sora ile Oluşturduğu Büyüleyici Gerçeklikteki Videolar Ağzınızı Açık Bırakacak!
Sanatçıların Yapay Zeka Aracı Sora ile Oluşturduğu Büyüleyici Gerçeklikteki Videolar Ağzınızı Açık Bırakacak!
Kaynak: https://openai.com/blog/sora-first-im...
OpenAI, metin içeriklerinden video üreten yapay zeka aracı Sora'yı test eden sanatçıların ilk izlenimlerini ve Sora ile birlikte oluşturdukları büyüleyici videoları blog yazısında paylaştı.👇
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OpenAI, yakın zamanda duyurduğu “Sora” isimli yapay zeka modeli hakkında yeni bir blog yazısı yayımladı.
Ünlü şirket, yeni yapay zeka aracını deneyimleme şansını yakalayan sanatçıların ve reklamcıların Sora hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı.
Firma ayrıca, sanatçıların Sora'yı test ettikleri sırada oluşturdukları bazı büyüleyici videoları da blog yazısında bizlerle buluşturdu.
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Peki siz Sora ile oluşturulan ilk videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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