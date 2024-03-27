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Sanatçıların Yapay Zeka Aracı Sora ile Oluşturduğu Büyüleyici Gerçeklikteki Videolar Ağzınızı Açık Bırakacak!

Sanatçıların Yapay Zeka Aracı Sora ile Oluşturduğu Büyüleyici Gerçeklikteki Videolar Ağzınızı Açık Bırakacak!

Yapay Zeka
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 14:29

OpenAI, metin içeriklerinden video üreten yapay zeka aracı Sora'yı test eden sanatçıların ilk izlenimlerini ve Sora ile birlikte oluşturdukları büyüleyici videoları blog yazısında paylaştı.👇

Kaynak: https://openai.com/blog/sora-first-im...
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OpenAI, yakın zamanda duyurduğu “Sora” isimli yapay zeka modeli hakkında yeni bir blog yazısı yayımladı.

OpenAI, yakın zamanda duyurduğu “Sora” isimli yapay zeka modeli hakkında yeni bir blog yazısı yayımladı.

Detaylar için:

Ünlü şirket, yeni yapay zeka aracını deneyimleme şansını yakalayan sanatçıların ve reklamcıların Sora hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı.

Ünlü şirket, yeni yapay zeka aracını deneyimleme şansını yakalayan sanatçıların ve reklamcıların Sora hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı.

Firma ayrıca, sanatçıların Sora'yı test ettikleri sırada oluşturdukları bazı büyüleyici videoları da blog yazısında bizlerle buluşturdu.

Firma ayrıca, sanatçıların Sora'yı test ettikleri sırada oluşturdukları bazı büyüleyici videoları da blog yazısında bizlerle buluşturdu.

İşte OpenAI tarafından sanatçıların açıklamaları ile birlikte paylaşılan Sora imzalı bazı videolar:

Yeni yapay zeka aracını ilk deneyimleyen kişiler arasında yer alan ünlü kreatif yönetmen Nik Kleverov, "Sora'yla her fikri hayata geçirebileceğimi hissediyorum." ifadelerini kullanıyor.

Sora'nın imkânsız fikirleri gerçeğe dönüştürebildiğini söyleyen yönetmen Paul Trillo'nun, yapay zeka imzası taşıyan eşsiz eseri:

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Sora hakkında KanadaSora hakkında "Bizi en çok heyecanlandıran şey, tamamen gerçeküstü şeyler yapabilme yeteneği" yorumunu yapan Kanada merkezli "Shy Kids" isimli medya yapım şirketinin, açıklamalarını doğrulayacak bir video:

Sora'nın en büyük gücünün "tuhaflığı" olduğunu belirten dijital AR/XR sanatçısı Don Allen Stevenson'ın yeni model ile birlikte ürettiği "Melez Hayvanlar" isimli videoyu da buraya bırakalım.

OpenAI'ın yeni modeli sayesinde oldukça yaratıcı görüntüler ortaya çıkaran Kreatif Direktör Josephine Miller, Sora'nın yıllardır aklında olan fikirleri gerçeğe dönüştürdüğünü dile getiriyor.

Peki siz Sora ile oluşturulan ilk videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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