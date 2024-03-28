Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
iPhone 16 Serisine İlk Bakış: Tasarımdaki Değişimleri Ortaya Koyan Maket Görselleri Sızdırıldı!

iPhone 16 Serisine İlk Bakış: Tasarımdaki Değişimleri Ortaya Koyan Maket Görselleri Sızdırıldı!

Apple
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 13:20

Apple'ın eylül ayında tanıtımını yapması beklenen iPhone 16 serisinin maket görselleri sızdırıldı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

Apple'ın eylül ayında gerçekleştirmesi beklenen büyük lansmanla birlikte iPhone 16 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Apple'ın eylül ayında gerçekleştirmesi beklenen büyük lansmanla birlikte iPhone 16 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Yaklaşan lansman öncesinde söylentiler ve sızıntılar hız kazanıyor. Bu sızıntıların en dikkat çekicilerinden biri Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan görüntüler oldu.

Yaklaşan lansman öncesinde söylentiler ve sızıntılar hız kazanıyor. Bu sızıntıların en dikkat çekicilerinden biri Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan görüntüler oldu.

iPhone 16 serisinin maketlerinin yer aldığı bu görüntülerde eğer maketler gerçekse telefonların tasarımının son hali hakkında önemli ipuçları sunuyor. Görüntülerde iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri göze çarpıyor. Bu modellerde Apple üst üste konumlandırılmış bir ikili kamera kurulumunu benimsemiş görünüyor.

iPhone 16 serisinin maketlerinin yer aldığı bu görüntülerde eğer maketler gerçekse telefonların tasarımının son hali hakkında önemli ipuçları sunuyor. Görüntülerde iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri göze çarpıyor. Bu modellerde Apple üst üste konumlandırılmış bir ikili kamera kurulumunu benimsemiş görünüyor.

Ayrıca Apple'ın uzun yıllardır devam eden ses kapama tuşu geleneği 2024 yılı itibarıyla düz iPhone modellerinde sona erecek ve yerini Eylem Butonu’na bırakacak. Ses butonlarının da daha büyük bir tasarıma sahip olacağı görülüyor.

Ayrıca Apple'ın uzun yıllardır devam eden ses kapama tuşu geleneği 2024 yılı itibarıyla düz iPhone modellerinde sona erecek ve yerini Eylem Butonu’na bırakacak. Ses butonlarının da daha büyük bir tasarıma sahip olacağı görülüyor.

Yeni bir özellik olarak sızıntılar iPhone 16'da video kaydı gibi işlevler için kullanılacak yeni bir butonun eklendiğine işaret ediyor.

Yeni bir özellik olarak sızıntılar iPhone 16'da video kaydı gibi işlevler için kullanılacak yeni bir butonun eklendiğine işaret ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Pro modeller söz konusu olduğunda Apple'ın ekran boyutlarında bir artış yapacağına dair söylentiler mevcut. iPhone 16 Pro'nun 6.3 inç ve iPhone 16 Pro Max'in ise 6.9 inç boyutunda olacağı iddia ediliyor. Bu iddialar iPhone 16 Pro maketlerinin iPhone 15 Pro'ya kıyasla biraz daha uzun olmasıyla destekleniyor.

Pro modeller söz konusu olduğunda Apple'ın ekran boyutlarında bir artış yapacağına dair söylentiler mevcut. iPhone 16 Pro'nun 6.3 inç ve iPhone 16 Pro Max'in ise 6.9 inç boyutunda olacağı iddia ediliyor. Bu iddialar iPhone 16 Pro maketlerinin iPhone 15 Pro'ya kıyasla biraz daha uzun olmasıyla destekleniyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?