iPhone 16 Serisine İlk Bakış: Tasarımdaki Değişimleri Ortaya Koyan Maket Görselleri Sızdırıldı!
iPhone 16 Serisine İlk Bakış: Tasarımdaki Değişimleri Ortaya Koyan Maket Görselleri Sızdırıldı!
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Apple'ın eylül ayında gerçekleştirmesi beklenen büyük lansmanla birlikte iPhone 16 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor.
Yaklaşan lansman öncesinde söylentiler ve sızıntılar hız kazanıyor. Bu sızıntıların en dikkat çekicilerinden biri Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan görüntüler oldu.
iPhone 16 serisinin maketlerinin yer aldığı bu görüntülerde eğer maketler gerçekse telefonların tasarımının son hali hakkında önemli ipuçları sunuyor. Görüntülerde iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri göze çarpıyor. Bu modellerde Apple üst üste konumlandırılmış bir ikili kamera kurulumunu benimsemiş görünüyor.
Ayrıca Apple'ın uzun yıllardır devam eden ses kapama tuşu geleneği 2024 yılı itibarıyla düz iPhone modellerinde sona erecek ve yerini Eylem Butonu’na bırakacak. Ses butonlarının da daha büyük bir tasarıma sahip olacağı görülüyor.
Yeni bir özellik olarak sızıntılar iPhone 16'da video kaydı gibi işlevler için kullanılacak yeni bir butonun eklendiğine işaret ediyor.
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Pro modeller söz konusu olduğunda Apple'ın ekran boyutlarında bir artış yapacağına dair söylentiler mevcut. iPhone 16 Pro'nun 6.3 inç ve iPhone 16 Pro Max'in ise 6.9 inç boyutunda olacağı iddia ediliyor. Bu iddialar iPhone 16 Pro maketlerinin iPhone 15 Pro'ya kıyasla biraz daha uzun olmasıyla destekleniyor.
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