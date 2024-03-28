Bu Tren Günlerce Durmuyor: Hidrojen Yakıtlı Ulaşımda Devrim Yaratacak Dünya Rekoru Kırıldı!
Bu Tren Günlerce Durmuyor: Hidrojen Yakıtlı Ulaşımda Devrim Yaratacak Dünya Rekoru Kırıldı!
Stadler Rail firması tarafından üretilen Flirt H2 isimli hidrojen yakıtlı tren durmaksızın 2803 kilometre yol alarak dünya rekoru kırdı. Detaylar içerikte. 👇
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Dünya genelinde elektrikli ulaşım araçları büyük bir ilgi görmekteyken bazı firmalar alternatif enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Toyota gibi öncü şirketler hidrojen yakıtlı araçlar üzerine odaklanırken trenler gibi bazı taşıtlar için de hidrojen yakıtı giderek daha fazla önem kazanıyor.
Bu doğrultuda İsviçre menşeli tren ve vagon üreticisi Stadler Rail hidrojen yakıtlı tren teknolojisinde önemli bir başarıya imza attı.
Firma tarafından geliştirilen "Flirt H2" model tren Almanya'da gerçekleştirdiği iki günlük kesintisiz yolculuk ile toplam 2.803 kilometreyi aşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
2022 yılında tanıtılan bu tren hem tamamen elektriksiz hem de kısmi elektrik destekli demiryolu hatlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı.
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Saatte 127 km/s hıza ulaşabilen tren özellikle çevreye sadece hidrojen ve su buharı salgılamasıyla dikkat çekiyor. Bu özelliğiyle önemli bir çevre dostu alternatif sunuyor.
Stadler Rail Flirt H2 trenin dünya rekoru kırdığı videoyu buradan izleyebilirsiniz. 👇
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