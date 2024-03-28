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Bir Tıp Öğrencisinin Apple Vision Pro ile Ders Çalıştığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bir Tıp Öğrencisinin Apple Vision Pro ile Ders Çalıştığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Apple Vision Pro
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 01:15

Tıp eğitimi alan bir öğrencinin Apple Vision Pro kullanarak iç organlar üzerindeki ders çalışma yöntemi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.👇

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Geçtiğimiz şubat ayında resmi olarak satışa çıkan yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, hala yapabildikleri ile teknoloji severleri büyülemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz şubat ayında resmi olarak satışa çıkan yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, hala yapabildikleri ile teknoloji severleri büyülemeye devam ediyor.

Son olarak, tıp eğitimi aldığı düşünülen bir öğrencinin Apple Vision Pro ile uyguladığı yeni bir ders çalışma yöntemi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son olarak, tıp eğitimi aldığı düşünülen bir öğrencinin Apple Vision Pro ile uyguladığı yeni bir ders çalışma yöntemi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Öğrencinin, sanal gerçeklik başlığı için geliştirilen yeni bir uygulama sayesinde iç organları üç boyutlu olarak ayrıntılı bir şekilde modelleyebilmesi, neredeyse herkesin dikkatini çekti.

Öğrencinin, sanal gerçeklik başlığı için geliştirilen yeni bir uygulama sayesinde iç organları üç boyutlu olarak ayrıntılı bir şekilde modelleyebilmesi, neredeyse herkesin dikkatini çekti.

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Pek çok kişi, söz konusu ders çalışma yönteminin tıp eğitimi alanında büyük yeniliklere ve ilerlemelere ön ayak olabileceğini düşünüyor.

Pek çok kişi, söz konusu ders çalışma yönteminin tıp eğitimi alanında büyük yeniliklere ve ilerlemelere ön ayak olabileceğini düşünüyor.
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