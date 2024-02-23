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Sokakta Apple Vision Pro Kullanan Kişiye Soru Soran ve Cem Yılmaz Karakterine Benzetilen Adam Viral Oldu

Sokakta Apple Vision Pro Kullanan Kişiye Soru Soran ve Cem Yılmaz Karakterine Benzetilen Adam Viral Oldu

Cem Yılmaz Apple Apple Vision Pro
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 09:40

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Dj Doğuş Çabakçor, Apple'ın son teknoloji ürünü Vision Pro ile İstanbul Bebek'te sokağa çıktı. Soktakta Apple Vision Pro ile gezen Çobakçor'u gören bir adam ise tüm samimiyeti ile çeşitli sorular sordu.

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İlk önce 'Ne işe yarıyor bu abi?' diyerek Apple Vision Pro'yu soran adam, daha sonra ise sorduğu çeşitli sorular ile izleyenlerin gönlünü fethetti.

İlk önce 'Ne işe yarıyor bu abi?' diyerek Apple Vision Pro'yu soran adam, daha sonra ise sorduğu çeşitli sorular ile izleyenlerin gönlünü fethetti.

Doğuş Çabakçor daha önce de Apple Vision pro ile ödül töreni sahnesine çıkmıştı: 👇

Sosyal medyada paylaşılan o görüntülerde adamın kalbinin temizliği izleyenlere geçerken, adamın Cem Yılmaz karakterine benzetilmesi de viral oldu.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntülerde adamın kalbinin temizliği izleyenlere geçerken, adamın Cem Yılmaz karakterine benzetilmesi de viral oldu.

İşte o viral olan görüntüler: 👇

Viral olan görüntülere gelen bir yorum ise, o adamın isminin Kemal Cindarli olduğu iddia edildi. Asker arkadaşı olduğunu belirten kişi o adamın ise ışıklarda araba camı silerek geçimini sağladığını iddia etti.

Viral olan görüntülere gelen bir yorum ise, o adamın isminin Kemal Cindarli olduğu iddia edildi. Asker arkadaşı olduğunu belirten kişi o adamın ise ışıklarda araba camı silerek geçimini sağladığını iddia etti.
twitter.com

Bir başka kullanıcı ise o adamın TikTok hesabını buldu: 👇

Bir başka kullanıcı ise o adamın TikTok hesabını buldu: 👇
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Viral olan o görüntülere gelen yorumlar: 👇

Viral olan o görüntülere gelen yorumlar: 👇
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