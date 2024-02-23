Sokakta Apple Vision Pro Kullanan Kişiye Soru Soran ve Cem Yılmaz Karakterine Benzetilen Adam Viral Oldu

Dj Doğuş Çabakçor, Apple'ın son teknoloji ürünü Vision Pro ile İstanbul Bebek'te sokağa çıktı. Soktakta Apple Vision Pro ile gezen Çobakçor'u gören bir adam ise tüm samimiyeti ile çeşitli sorular sordu.
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İlk önce 'Ne işe yarıyor bu abi?' diyerek Apple Vision Pro'yu soran adam, daha sonra ise sorduğu çeşitli sorular ile izleyenlerin gönlünü fethetti.
Sosyal medyada paylaşılan o görüntülerde adamın kalbinin temizliği izleyenlere geçerken, adamın Cem Yılmaz karakterine benzetilmesi de viral oldu.
İşte o viral olan görüntüler: 👇
Viral olan görüntülere gelen bir yorum ise, o adamın isminin Kemal Cindarli olduğu iddia edildi. Asker arkadaşı olduğunu belirten kişi o adamın ise ışıklarda araba camı silerek geçimini sağladığını iddia etti.
Bir başka kullanıcı ise o adamın TikTok hesabını buldu: 👇
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Viral olan o görüntülere gelen yorumlar: 👇
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