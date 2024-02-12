DJ Doğuş Çabakçor Katıldığı Bir Ödül Töreninde Sahneye Apple Vision Pro ile Çıktı

Teknoloji son dönemde inanılmaz bir hızla gelişti ve günlük hayatımızı tamamen farklı bir yöne doğru götürüyor. 2 Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülen sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro, sokaklarda Black Mirror dizisini aratmayan görüntülerin yaşanmasına sebep oldu bildiğiniz üzere.
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DJ Doğuş Çabakçor, bir ödül törenine Apple Vision Pro ile katıldı.
Ödülünü almaya çıktığı sırada da, sanal gerçeklik gözlüğünden bazı işlemler gerçekleştiren Çabakçor'un o anları, özellikle teknoloji meraklılarının beğenisini topladı.
İşte o anlar;
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