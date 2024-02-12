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DJ Doğuş Çabakçor Katıldığı Bir Ödül Töreninde Sahneye Apple Vision Pro ile Çıktı

DJ Doğuş Çabakçor Katıldığı Bir Ödül Töreninde Sahneye Apple Vision Pro ile Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 15:54

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Teknoloji son dönemde inanılmaz bir hızla gelişti ve günlük hayatımızı tamamen farklı bir yöne doğru götürüyor. 2 Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülen sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro, sokaklarda Black Mirror dizisini aratmayan görüntülerin yaşanmasına sebep oldu bildiğiniz üzere.

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DJ Doğuş Çabakçor, bir ödül törenine Apple Vision Pro ile katıldı.

DJ Doğuş Çabakçor, bir ödül törenine Apple Vision Pro ile katıldı.

Ödülünü almaya çıktığı sırada da, sanal gerçeklik gözlüğünden bazı işlemler gerçekleştiren Çabakçor'un o anları, özellikle teknoloji meraklılarının beğenisini topladı.

Ödülünü almaya çıktığı sırada da, sanal gerçeklik gözlüğünden bazı işlemler gerçekleştiren Çabakçor'un o anları, özellikle teknoloji meraklılarının beğenisini topladı.

İşte o anlar;

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