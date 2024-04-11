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Samsung, Yeni Canlı Çeviri Özelliği için Türkçe Dil Desteğini Yakında Hayata Geçiriyor!

Samsung, Yeni Canlı Çeviri Özelliği için Türkçe Dil Desteğini Yakında Hayata Geçiriyor!

Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 16:48

Samsung, yakın zamanda yeni yapay zeka destekli 'Canlı Çeviri' özelliğinin Türkçe dil desteğine kavuşacağını duyurdu.👇

Kaynak: https://news.samsung.com/us/samsung-g...
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Samsung, bu yılın başlarında Galaxy AI adı altında topladığı üretken yapay zeka özellikleri hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Samsung, bu yılın başlarında Galaxy AI adı altında topladığı üretken yapay zeka özellikleri hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Detaylar için:

Firma, Galaxy AI sistemi ile kullanıcılara sunulan yeni "Canlı Çeviri" özelliğine bu yıl içerisinde Türkçe başta olmak üzere 10 farklı yeni dil desteğinin ekleneceğini duyurdu.

Firma, Galaxy AI sistemi ile kullanıcılara sunulan yeni "Canlı Çeviri" özelliğine bu yıl içerisinde Türkçe başta olmak üzere 10 farklı yeni dil desteğinin ekleneceğini duyurdu.

Konu hakkında yeni bir blog yazısı yayınlayan şirket, kullanıcıların beğenisini kazanan özelliğe yeni dil desteklerinin ekleneceği tarihleri belirten bir takvim paylaştı.

Konu hakkında yeni bir blog yazısı yayınlayan şirket, kullanıcıların beğenisini kazanan özelliğe yeni dil desteklerinin ekleneceği tarihleri belirten bir takvim paylaştı.

Buna göre, Türkçe dili ilerleyen aylarda bir görüşme sırasında iki dil arasında otomatik olarak tercüme yapılmasına olanak tanıyan Canlı Çeviri özelliğinin bir parçası olacak.

Buna göre, Türkçe dili ilerleyen aylarda bir görüşme sırasında iki dil arasında otomatik olarak tercüme yapılmasına olanak tanıyan Canlı Çeviri özelliğinin bir parçası olacak.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, 2024'ün sonuna kadar Canlı Çeviri özelliğinin desteklediği dil sayısını 13'ten 23'e çıkarmayı planlıyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, 2024'ün sonuna kadar Canlı Çeviri özelliğinin desteklediği dil sayısını 13'ten 23'e çıkarmayı planlıyor.
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