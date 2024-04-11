Samsung, Yeni Canlı Çeviri Özelliği için Türkçe Dil Desteğini Yakında Hayata Geçiriyor!
Samsung, Yeni Canlı Çeviri Özelliği için Türkçe Dil Desteğini Yakında Hayata Geçiriyor!
Kaynak: https://news.samsung.com/us/samsung-g...
Samsung, yakın zamanda yeni yapay zeka destekli 'Canlı Çeviri' özelliğinin Türkçe dil desteğine kavuşacağını duyurdu.👇
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Samsung, bu yılın başlarında Galaxy AI adı altında topladığı üretken yapay zeka özellikleri hakkında yeni bir açıklama yaptı.
Firma, Galaxy AI sistemi ile kullanıcılara sunulan yeni "Canlı Çeviri" özelliğine bu yıl içerisinde Türkçe başta olmak üzere 10 farklı yeni dil desteğinin ekleneceğini duyurdu.
Konu hakkında yeni bir blog yazısı yayınlayan şirket, kullanıcıların beğenisini kazanan özelliğe yeni dil desteklerinin ekleneceği tarihleri belirten bir takvim paylaştı.
Buna göre, Türkçe dili ilerleyen aylarda bir görüşme sırasında iki dil arasında otomatik olarak tercüme yapılmasına olanak tanıyan Canlı Çeviri özelliğinin bir parçası olacak.
Güney Kore merkezli teknoloji devi, 2024'ün sonuna kadar Canlı Çeviri özelliğinin desteklediği dil sayısını 13'ten 23'e çıkarmayı planlıyor.
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