Samsung'un Fiyat/Performans Odaklı Yeni Tableti Galaxy Tab S6 Lite Türkiye'de Satışa Sunuldu
Samsung'un Fiyat/Performans Odaklı Yeni Tableti Galaxy Tab S6 Lite Türkiye'de Satışa Sunuldu
Kaynak: https://www.samsung.com/tr/tablets/ga...
Samsung'un kullanışlı özelliklerine kıyasla oldukça uygun bir fiyata sahip olan yeni tablet modeli Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Türkiye'de satışa sunuldu.
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Samsung'un bu yıl tekrardan yenilenip piyasaya sürülen fiyat/performans odaklı tablet modeli Galaxy Tab S6 Lite, ülkemizde satışa sunuldu.
Sahip olduğu güçlü donanımları ve kullanışlı özellikleri ile dikkat çeken yeni Galaxy Tab S6 Lite, Türkiye'de 128 GB'lık versiyonuyla raflardaki yerini aldı.
Yeni Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) SM-P620 modelinin öne çıkan teknik özellikleri:
Samsung imzalı yeni uygun fiyatlı akıllı tablet, şu anda ülkemizde firmanın resmi online mağazası üzerinden 9.999 TL karşılığında satın alınabiliyor.
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