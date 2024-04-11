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Samsung'un Fiyat/Performans Odaklı Yeni Tableti Galaxy Tab S6 Lite Türkiye'de Satışa Sunuldu

Samsung'un Fiyat/Performans Odaklı Yeni Tableti Galaxy Tab S6 Lite Türkiye'de Satışa Sunuldu

Samsung
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 16:09

Samsung'un kullanışlı özelliklerine kıyasla oldukça uygun bir fiyata sahip olan yeni tablet modeli Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Türkiye'de satışa sunuldu.

Kaynak: https://www.samsung.com/tr/tablets/ga...
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Samsung'un bu yıl tekrardan yenilenip piyasaya sürülen fiyat/performans odaklı tablet modeli Galaxy Tab S6 Lite, ülkemizde satışa sunuldu.

Samsung'un bu yıl tekrardan yenilenip piyasaya sürülen fiyat/performans odaklı tablet modeli Galaxy Tab S6 Lite, ülkemizde satışa sunuldu.

Sahip olduğu güçlü donanımları ve kullanışlı özellikleri ile dikkat çeken yeni Galaxy Tab S6 Lite, Türkiye'de 128 GB'lık versiyonuyla raflardaki yerini aldı.

Sahip olduğu güçlü donanımları ve kullanışlı özellikleri ile dikkat çeken yeni Galaxy Tab S6 Lite, Türkiye'de 128 GB'lık versiyonuyla raflardaki yerini aldı.

Yeni Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) SM-P620 modelinin öne çıkan teknik özellikleri:

Yeni Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) SM-P620 modelinin öne çıkan teknik özellikleri:

  • İşlemci: Samsung Exynos 1280

  • RAM: 4 GB

  • Depolama: 128 GB

  • Harici Depolama Desteği: MicroSD (1TB'a kadar)

  • Ekran: 10.4 inç, 2000x1200 px, TFT

  • Arka Kamera: 8 MP

  • Ön Kamera: 5 MP

  • Batarya: 7.040 mAh

  • Bluetooth: Bluetooth v5.3

  • S Pen Desteği: Var

  • İşletim Sistemi: Android 14.0

  • Boyutlar (mm): 244.5 x 154.3 x 7.0

  • Ağırlık: 465 gr

Samsung imzalı yeni uygun fiyatlı akıllı tablet, şu anda ülkemizde firmanın resmi online mağazası üzerinden 9.999 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Samsung imzalı yeni uygun fiyatlı akıllı tablet, şu anda ülkemizde firmanın resmi online mağazası üzerinden 9.999 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Yeni Galaxy Tab S6 Lite modelini satın almak ve detaylı incelemek için Samsung'un resmi online mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

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