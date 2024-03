A101'de Satışa Sunulan Roborock Robot Süpürge S8 Sonic Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Roborock Robot Süpürge S8 Sonic, 4 ayrı haritalama özelliği, evinizin her köşesini detaylı bir şekilde tarar ve temizler. Bu özellik, süpürgenin her odayı ayrı ayrı tanımasını ve her odanın temizlik ihtiyaçlarını ayrı ayrı belirlemesini sağlar. Bu sayede, evinizin her köşesi aynı özenle temizlenir ve siz de temiz bir evin keyfini çıkarabilirsiniz.