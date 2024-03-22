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A101'de Satışa Sunulan Roborock Robot Süpürge S8 Sonic Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Roborock Robot Süpürge S8 Sonic Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 22:41

21 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Roborock Robot Süpürge S8 Sonic modeli özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 21 Mart 2024 a101.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Roborock Robot Süpürge S8 Sonic modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 22.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

21 Mart 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Roborock Robot Süpürge S8 Sonic, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Roborock Robot Süpürge S8 Sonic, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

Bu süper güçlü 69 Watt'lık robot süpürge, sadece 51-60 Db ses seviyesiyle evinizi sessizce temizler. Akıllı lazer haritalama teknolojisi ve 120 dakikalık çalışma süresi ile evinizin her köşesini pırıl pırıl yapar. Üstelik yer silme özelliği, uygulama üzerinden kontrol imkanı ve 6000 Pa emme gücü ile temizlik artık uğraştırıcı bir iş olmaktan çıkıyor.

Gerçek Zamanlı Konum ve Uyarlanabilir Rota Algoritması ile Hayatınızı Kolaylaştırın!

Gerçek Zamanlı Konum ve Uyarlanabilir Rota Algoritması ile Hayatınızı Kolaylaştırın!

Ev işlerini kolaylaştırmak ve zaman kazanmak için teknolojinin nimetlerinden faydalanmanın tam zamanı! Gerçek zamanlı konum ve uyarlanabilir rota algoritması özelliklerine sahip Roborock Robot Süpürge S8 Sonic, evinizin her köşesini titizlikle temizlerken, siz de keyifle kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Üstelik basınçlı mop, halı algılama, sonik titreşimli mop ve yıkanabilir toz haznesi gibi özellikleriyle temizlikte yeni bir çağ başlatıyor. Hızlı haritalandırma ve Matrix haritalama teknolojileri sayesinde, evinizin en karmaşık köşelerine bile ulaşabilen Roborock Robot Süpürge S8 Sonic, sizlere daha fazla zaman kazandırıyor.

Oda Bazında Emiş Gücü Ayarı ve Mop Ayarı ile Kişiselleştirilmiş Temizlik!

Oda Bazında Emiş Gücü Ayarı ve Mop Ayarı ile Kişiselleştirilmiş Temizlik!

Roborock Robot Süpürge S8 Sonic, oda bazında emiş gücü ayarı ve mop ayarı özellikleri sayesinde, her odayı kendi ihtiyaçlarına göre temizler. Bu sayede, evinizin her köşesi aynı özenle temizlenir. PreciSense Lidar, 3D engelden kaçınma, 3D haritalama ve 3D nesne tanıma teknolojileri ile evinizin her köşesini kapsamlı bir şekilde tarayıp temizler.

Çift Kauçuk Fırça ve Çift Motor ile Derinlemesine Temizlik!

Çift Kauçuk Fırça ve Çift Motor ile Derinlemesine Temizlik!

Roborock Robot Süpürge S8 Sonic'in çift kauçuk fırça ve çift motor özellikleri, zorlu lekelerle başa çıkmak için idealdir. Bu özellikler, süpürgenin her türlü yüzeyde etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Elektronik kontrollü su haznesi sayesinde, temizlik sırasında su kullanımını optimize eder ve israfı önler. Fırça alanını kaldırma özelliği ile mobilyalarınızın altını bile pırıl pırıl yapabilirsiniz.

4 Ayrı Haritalama ile Evinizin Her Köşesi Pırıl Pırıl!

4 Ayrı Haritalama ile Evinizin Her Köşesi Pırıl Pırıl!

Roborock Robot Süpürge S8 Sonic, 4 ayrı haritalama özelliği, evinizin her köşesini detaylı bir şekilde tarar ve temizler. Bu özellik, süpürgenin her odayı ayrı ayrı tanımasını ve her odanın temizlik ihtiyaçlarını ayrı ayrı belirlemesini sağlar. Bu sayede, evinizin her köşesi aynı özenle temizlenir ve siz de temiz bir evin keyfini çıkarabilirsiniz.

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Güvenlik Kilidi ile Eviniz Güvende!

Güvenlik Kilidi ile Eviniz Güvende!

Roborock Robot Süpürge S8 Sonic, güvenlik kilidi özelliği sayesinde çocuklarınız ve evcil hayvanlarınız için tamamen güvenlidir. Bu özellik, süpürgenin yanlışlıkla çalıştırılmasını veya programının değiştirilmesini önler. Ayrıca, hızlı haritalandırma ve Matrix haritalama teknolojileri ile evinizi hızlı ve etkili bir şekilde tarar ve temizler.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ürün Tipi: Robot Süpürge + Mop

Kullanım Alanı: Sert Zemin + Halı

Güç: 69 W

Emiş Gücü: 6000 Pa

Pil Kapasitesi: 5200 mAh

Şarj Süresi: 4 saat

Çalışma Süresi: 180 dk

Temizlenebilir Alan: 300 m²

Gürültü Seviyesi: 67 dB

Diğer Özellikler: Gerçek Zamanlı Konum, Uyarlanabilir Rota Algoritması, Basınçlı Mop, Halı Algılama, Sonik Titreşimli Mop, Yıkanabilir Toz Haznesi, Ayarlanabilir Şarj Zamanı, Çift Kauçuk Fırça, Çift Motor, Elektronik Kontrollü Su Haznesi, Fırça Alanını Kaldırma, Güvenlik Kilidi, Hızlı Haritalandırma, Matrix Haritalama, Mop Alanını Kaldırma, Oda Bazında Emiş Gücü Ayarı, Oda Bazında Mop Ayarı, PreciSense Lidar, 3D Engelden Kaçınma, 3D Haritalama, 3D Nesne Tanıma, 4 Ayrı Haritalama

Teknik Özellikler:

Bölge Bloklama: Süpürme + Mop

Bölge Bloklama Yöntemi: Mobil Uygulama

Aşılabilir Yükseklik: 20 mm

Haritalama: Var

Haritalama Yöntemi: Lidar

Otomatik Şarj: Var

Düşme Engelleyici Sensör: Var

Zaman Planlama: Var

Sesli Bilgilendirme: Var

Oda Sınırlandırma: Var

WiFi: Var

Temizlik Esnasında Şarj: Var

Donanım & Filtre:

Toz Boşaltma İstasyonu: Opsiyonel

Mop Temizleme İstasyonu: Opsiyonel

Islak Mop: Var

Hepa Filtre: Var

Yan Fırça Sayısı: 1 Adet

Toz Haznesi: 400 ml

Su Haznesi: 300 ml

Fonksiyonlar:

Emiş Gücü Kontrolü: Mobil Uygulama İle Otomatik

Sesli Asistan: Amazon Alexa, Google Asistan

Tasarım:

En: 350 mm

Yükseklik: 96 mm

Derinlik: 353 mm

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

  • 'Pazartesi aldığım ürün, Salı günü elime ulaştı. Hemen kurulumunu gerçekleştirdim. İlk izlenimime göre ürün çok güzel, tam bir canavar. Ulaşabildiği her yeri süpürüyor. Her şeyi kendi ayarlıyor, sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor.'

  • 'Merhabalar, ürünü kullanıp yorum yapmak istedim. 2 haftadır kullanıyorum ve çok memnunum, iyi ki de almışım. Kargo da çok hızlıydı, 2 gün içinde ürün elime ulaştı. Alacaklara gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum.'

  • 'Süper ötesi, geç bile kalmışım. Tavsiye ederim. Odaları kendi ayırıyor, hızlı süpürüyor. Halı sensörü var, silme yaparken halıya çıkınca paspası kalkıyor.'

  • 'Ürünü çekinerek aldım ama iyi ki almışım her özelliği ve tasarımı çok güzel gönül rahatlığıyla çekinmeden almanızı tavsiye ederim ben çok memnunum.'

  • Yapay zekası gayet başarılı, engellere ilk seferden sonra pek çarpmıyor, haritası başarılı. Emiş gücü çok iyi. Temiz sandığınız evden 1.5 kutu toz çıkarabiliyor. Mop özelliği de gayet güzel. Halılara çıkıp inerken çok az ıslatıyor ama hemen kuruyor zaten.

  • Resmen bayıldık bu süpürgeye. Önceliğimiz iyi bir paspas ve halı tanıma özelliğiydi. Yani halıların paspaslanmasını istemiyorduk. Önce Xiomi S10+ modelini almıştık. Halı tanıma özelliği vardı ancak çok kötü çalışıyordu, koca halının %10’luk bir kısmını anca tanıyordu. Ayrıca halılardan inip çıkarken bir anda kafayı yiyip olduğu yerde dönmeye başlıyordu saatlerce, etrafında hiç bir engel olmamasına ve halıların kalın ve tüylü olmamasına rağmen. Bu nedenle onu iade edip biraz daha fazla ödeyelim ama kaliteli olsun diyerek Roborock S8 Sonic Mopping aldık. 3-4dk’da evin tamamen haritasını çıkardı. Tek seferde halıları tamamen tanıdı. Temizliği çok iyi, normal bir süpürgeden farksız. Paspası gayet yeterli. Ayrı ayrı özellikleri var çok güzel. Örnek olarak halı üstüne çıkınca paspası kaldırıyor böylece halınız ıslanmıyor ve paspas tüylenmiyor. Ayrıca önce halıları süpürtüp sonra paspas attırabiliyorsunuz. Fotoğrafta ekledim zaten bu seçeneği. Halıya çıkınca çekim gücünü arttır seçeneği var. Uygulaması çok kaliteli ve kullanımı kolay, Xiomi’den sonra ilaç gibi geldi. Eklediğim diğer fotoğrafda atılan paspası da ayrı olarak(beyaz renkle) gösteriyor. Halıların üstüne de çıkmamış gördüğünüz gibi. Tam bizim aradığımız özellik. İsterseniz önceden dediğim gibi Önce Halı Temizliği özelliğini açarsanız önce halıları süpürüp sonra paspasa geçiyor. Engelleri tanıyıp haritaya kaydediyor ve size bilgi veriyor. Örnek olarak yerde çöp, kağıt, çorap, kablo, priz vb. herhangi bir engel gördüğünde size bildiriyor. Ayrıca evcil hayvan modu da var. Evcil hayvanı tanıyıp haritada gösteriyor ve süpürme işlemini ona göre yapıyor(bunu açıp kapatabiliyorsunuz). Temizlik rotasını özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca hızlı rota seçeneği(temizlik süresini kısaltıyor), yoğun paspas seçenekleri mevcut. Kesinlikle tavsiye ediyorum, verdiğiniz paraya değer. Biraz daha fazla ödeyin ama kafanız rahat eder.

Özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını okuduktan sonra istediğiniz robot süpürgenin Roborock S8 Sonic Robot Süpürge olduğuna karar verdiyseniz, Amazon güvencesi ile buradan, Hepsiburada güvencesi ile buradan satın alabilirsiniz.

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