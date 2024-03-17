Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
Mart'a Özel Ultra İndirimler Başladı! Günün Yıldız Fırsatlarının Öne Çıkanları

etiket Mart'a Özel Ultra İndirimler Başladı! Günün Yıldız Fırsatlarının Öne Çıkanları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 18:13

Hepsiburada'da Mart ayına özel Ultra İndirimler başladı! Dyson'ın Islak&Kuru Dikey Süpürge modeli, Philips'in Tam Otomatik Kahve Makinesi ve AirFryer ürünleri, Puma'nın Koşu Ayakkabısı ve daha pek çok ürün, indirimli fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen içeriğimize göz atın!

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 17.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Dyson V15s Detect Submarine™ Islak ve Kuru Temizleme Özellikli Kablosuz Süpürge

1. Dyson V15s Detect Submarine™ Islak ve Kuru Temizleme Özellikli Kablosuz Süpürge

Dyson V15s Detect Submarine™ kablosuz süpürge, ıslak ve kuru temizleme özellikleriyle ev temizliğini bir üst seviyeye taşıyor. Submarine™ ıslak temizleme başlığı ile sert zeminlerde ıslak temizlik yapabilir, Digital Motorbar™ temizleme başlığı ile de yüksek emiş gücüyle halı ve sert zeminleri süpürebilirsiniz. Ayrıca, 60 dakikaya varan çalışma süresi ve LCD ekranı ile partikül sayımını rapor edebilme özelliğiyle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Şu anda %3 indirimle 31.999 TL.

'Ürün sorunsuz kapalı kutuda etiketli geldi. Deneyim olarak işini hakkıyla yapıyor. Başlıkları uygun alanlarda kullanırsanız daha yüksek verim alırsınız. Eko modu bile gayet iyi temizliyor. Turbo modu biraz kol ağrıtan cinsten. Özellikle tüylü halılarda. Biz otoda kullanıyoruz. Sensörleriyle yerdeki toz yoğunluğuna göre gücü kendi ayarlıyor. Lazerli başlık psikoloji bozan cinsten. Çıplak gözle temiz görünen yerler meğersem toz katmanıymış. Eski süpürgeyle temizlik yaptığımızı zannedip kirlerin yerini değiştiriyormuşuz sadece. Pahalı mı? Evet. Bu ekonomi koşullarında fiyat performans karşılaştırması yapamam. Ama sadece ürünü değerlendirdiğimizde temizlik konusunda gayet başarılı.'

Burada.

Hepsiburada

2. Philips Essential HD9252/90 Airfryer

2. Philips Essential HD9252/90 Airfryer

Philips Essential Airfryer, Rapid Air teknolojisi sayesinde sevdiğiniz yemekleri %90'a kadar daha az yağ kullanarak çıtır çıtır pişirir. Sıcak Tutma modu ile yemeğinizi 30 dakika boyunca ideal sıcaklıkta tutabilir, NutriU uygulaması ile 350'den fazla tarife ulaşabilirsiniz. Temizliği kolay olan bu ürünün tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir.

'4 kişilik bir aile olarak niye büyüğünü almadık diye pişman olduk. Salatayı önceden yapın et köfte vs çok hızlı pişiriyor içi sulu ve yağ ları alt tepsiye akmış bir şekilde. Ama bu modeli iki tost ekmeği ancak alıyor yanına. Yinede mutfakta tavaları kullanmaz oldum. Çok pratik tavsiye ederim...'

Burada.

Hepsiburada

3. T-Brush - Paslanmaz Çelik Dil Temizleyici / Dil Sıyırıcı

3. T-Brush - Paslanmaz Çelik Dil Temizleyici / Dil Sıyırıcı

Paslanmaz çelikten üretilmiş ve plastiksiz yapısıyla bakteri oluşumunu engelleyen bir ağız bakım aracıdır. Kötü ağız kokusunu önleyerek dişlerin ömrünü uzatır ve tat alma duyusunu artırır. Ergonomik yapısıyla kullanım kolaylığı sağlarken, paslanmaz ve anti mikrobiyal özellikleri sayesinde uzun süreli kullanıma uygundur.

Şu anda %15 indirimle 110 TL yerine 93 TL.

Burada.

Hepsiburada

4. Pi & Go Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Koruma Kabı

4. Pi & Go Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Koruma Kabı

Yeniden tasarlanan ve farklı renk seçenekleriyle sunulan PI&GO marka ürün, şarjlı diş fırçalarının tamamına uyumlu bir saklama kabıdır. Hem yuvarlak hem de düz yedek başlıklarınızı koruyabileceğiniz bu kabın kullanışlı tasarımı, onu ideal bir tercih haline getirir. Seyahatlerde çok işinize yarayaracak ürün şu anda %20 indirimle 123 TL yerine 98 TL.

Burada.

Hepsiburada

5. Nike Elemental Backpack Spor Sırt Çantası Siyah

5. Nike Elemental Backpack Spor Sırt Çantası Siyah

Nike sırt çantası, spor salonuna veya okula giderken ihtiyacınız olan her şeyi saklamak için geniş ve güvenli bir alan sunar. İki dış cep, elektronik cihazlarınızı ve küçük eşyalarınızı düzenli ve güvenli bir şekilde saklamanızı sağlar. Üstelik bu çanta, çevreyi düşünerek en az %65 oranında geri dönüştürülmüş polyester fiberden üretilmiştir.

Şu anda %10 indirimle 999 TL yerine 899 TL.

Burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker (16W) MDZ-36-DB Siyah

6. Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker (16W) MDZ-36-DB Siyah

Bu Bluetooth hoparlör, hem kablolu hem de kablosuz bağlantı seçenekleri sunuyor ve derin bas özelliği ile müzik deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. 16W gücünde olan bu hoparlör, 80 Hz'den 20 KHz'ye kadar geniş bir frekans aralığında net ve kaliteli ses sunuyor. Dahili bataryası ile 13 saat boyunca kesintisiz müzik keyfi yaşatan bu cihaz, IPX7 su geçirmezlik özelliği ve 15 metre Bluetooth mesafesi ile de dikkat çekiyor.

Şu anda %9 indirimle 1.479 TL yerine 1.349 TL.

Burada.

Hepsiburada

7. Parex Wondero Paspas Seti

7. Parex Wondero Paspas Seti

Parex'in yeni ürünü Wondero, temiz ve kirli suyu ayırarak hijyenik bir temizlik deneyimi sunuyor. Ergonomik yapısı sayesinde eğilip kalkmadan temizlik yapmanıza olanak sağlarken, mikrofiber mopu her yüzeyde kullanabilirsiniz. Otomatik asansör mekanizması ve merkezkaç kuvveti ile mopun sıkılması ve kuruması, suyun kirli su haznesine dökülmesini sağlar.

Şu anda %3 indirimle 1.082 TL yerine 1.054 TL.

Burada.

Hepsiburada

8. Xiaomi Mijia Tüy Toplama Aleti

8. Xiaomi Mijia Tüy Toplama Aleti

Xiaomi'nin akıllı cihazlar ailesi Mijia'dan, kıyafetlerinizdeki tiftiklenmeyi ve evcil hayvanlarınızın koltuklarda bıraktığı izleri gidermek için ideal bir çözüm: Mijia Kazak Tüy Toplama Makinesi. Kullanımı kolay ve kompakt yapısıyla dikkat çeken bu ürün, tam şarj ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

Şu anda %13 indirimle 689 TL yerine 599 TL.

Burada.

Hepsiburada

9. Philips EP3347/90 3300 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

9. Philips EP3347/90 3300 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Bu yeni kahve makinesi ile 6 farklı popüler kahve çeşidini evinizin konforunda deneyimleyin. Modern dokunmatik ekranı ve kişiselleştirilebilir kahve ayarları ile kahvenizi tam istediğiniz gibi hazırlayın. Dahası, LatteGo özelliği sayesinde bitki bazlı sütlerle bile mükemmel süt köpüğü elde edin.

Şu anda %21 indirimle 19.999 TL yerine 15.899 TL.

Burada.

Hepsiburada

10. Jumbo Doha Çaydanlık

10. Jumbo Doha Çaydanlık

Jumbo çelik çaydanlık, hem kahvaltı sofralarınıza hem de günlük çay keyiflerinize eşlik edebilecek bir model. 3-4 kişilik kapasitesi ve kapsül tabanı sayesinde hem enerji tasarrufu sağlar hem de tüm ocak tiplerinde kullanılabilir. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliği ile kullanım kolaylığı sunar.

Şu anda %13 indirimle 2.799 TL yerine 2.449 TL.

Burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Puma Koşu Ayakkabısı Twitch Runner

11. Puma Koşu Ayakkabısı Twitch Runner

Bu muhteşem ayakkabı, 36'dan 46'ya kadar geniş bir beden seçeneğine sahip. Köpük tabanı ile rahatlığı ön planda tutuyor. Kullanan herkesin memnuniyetle bahsettiği bu ürün, şimdi %31 indirimle 2.475 TL'den 1.699 TL'ye düştü.

'İş yerinde tüm gün giyiyorum ve ayağımda var yok anlamadım 40 dk yol yürüyüp eve gidiyorum ve hiç yorgunluk hissi olmuyor çok sevdim temizliğini ayakkabı köpüğü gibi bir şeyle yapıyorum tertemiz oluyor'

Burada.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın