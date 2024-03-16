Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım. 🫶🏻
Bu içerik 15.03.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Hafta boyunca konuşulan, herkesin sepetine eklediği popüler ürünler ile başlayalım.
Amazon'da beklenen bahar indirimi başladı! Öne çıkan indirimleri bu içerikte paylaşmıştık.
Yapı malzemeleri her eve lazım. Evdeki ufak tefek işlerde ustalığınızı konuşturmak için ihtiyaç duyabileceğiniz indirimli matkap ve vidalama tavsiyelerini bu içerikte bulabilirsiniz. 👇🏻
Patili dostlarınıza alabileceğiniz kaliteli mamalarda yüksek indirimler var👇
Bilgisayar ihtiyacınız varsa, Asus, MSI, Lenovo gibi markaların öne çıkan bilgisayarlarındaki indirimlere belki göz atmak istersiniz.
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Kullanıcı yorumları, teknik özellikleri ile öne çıkan indirimli kulaklık ve hoparlörleri bu içerikte bulabilirsiniz.
Adidas, Puma, Under Armour gibi markaların sevilen ayakkabılarında da dikkat çeken indirimler var!
Doğallıktan yana olanların kozmetik ürün tercihi olan Siveno marka ürünlerde 2. ürüne %70 indirim başladı.
Telefonunu yenilemeyi düşünenler, iPhone, Samsung ve Xiaomi telefonlardaki bahar fırsatını kaçırmamalı! 👇🏻
Kalitesi ve şıklığı ile öne çıkan Hotiç ayakkabılarda da ikinci ürüne net %50 indirim bulunuyor.
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13 Mart 2024 tarihli ŞOK Market aktüel kataloğunda, çekiş gücü ile büyüleyen Dyson V15 süpürge dikkat çeken ürünlerden oldu.
Bakım rutininizde devrim yaratacak kişisel bakım ürünlerindeki indirim bu haftanın dikkat çeken indirimlerinden 👇🏻
Çeyiz hazırlığında olanlara müjde! Çeyizinizi uygun fiyata kaliteli parçalarla tamamlamanızı sağlayacak ürünleri bu içerikte bulabilirsiniz.
16 Mart 2024 tarihli Şok Aktüel ürünlerine göz atmak isterseniz👇
14 Mart 2024 tarihli A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğundaki Stanley termos uygun fiyatı ile öne çıkanlardan oldu.
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14 - 27 Mart 2024 Migroskop Kataloğu ve Migros'taki indirimler ilginizi çekebilir. 👇🏻
Güne kahve içmeden başlayamayanları sevindirecek haber! Espressodan filtre kahveye en sevilen kahvelerde cazip indirimler var.
Çöp istasyonu ile öne çıkan Roborock Q Revo Robot Süpürge, 14 Mart 2024 tarihli A101 kataloğunun yıldız parçası olunca biz de inceleyelim dedik👇
Kış sezonunun bitmesi ile Derimod parçalar Büyük Kış İndirimi'ne girdi. Kaçırmak istemeyeceğinizi düşünüyoruz!
Her kombini yükselten, çok satanların baş tacı Skechers D'Lites da bahar fırsatlarının öne çıkanlarından.
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Çeyizcilere bir müjde daha! 12-15 Mart 2024 BİM Aktüel kataloğundaki çeyiz setleri, uygun fiyatı ve şıklığı ile dikkat çekti.
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