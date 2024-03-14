Kahve Tutkunlarının Beklediği Fırsat: Tchibo Kahve Dünyası ve Jacobs’tan %60’a Varan İndirimler!
Kahve Tutkunlarının Beklediği Fırsat: Tchibo Kahve Dünyası ve Jacobs’tan %60’a Varan İndirimler!
Kaynak: https://www.mynet.com/tchibo-kahve-du...
Kahve, günümüzde birçok kişinin vazgeçilmezi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan bu tutku, gün boyu devam ediyor. İşte bu tutkuyu ikiye katlayacak bir haberimiz var! Tchibo, Kahve Dünyası ve Jacobs, kahve severlerin yüzünü güldürecek, %60’a varan indirimlerle Bahar Fırsatları'nda yer alıyor. Eğer siz de günün her saati kahvenin eşsiz lezzetini arıyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın!
Bu içerik 14.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Kahve Dünyası’nın seçkin ürünlerinde cazip indirimler sizi bekliyor.
Kahve deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Starbucks, %50'ye varan indirimiyle öne çıkıyor.
Her zevke uygun birbirinden farklı kahve çeşitleriyle Bahar Fırsatları'nda yer alan Tchibo, kahve makinelerinde de indirimler sunuyor.
Çok satanlar listesinde yer alan Julius Meinl kahveleri, şimdi %60'a varan indirimle satışta.
Jacobs'ta çok al az öde fırsatı!
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Bahar Fırsatları'nın en keyifli yanlarından biri de Moliendo kahvelerinin %40 indirimle sunulması!
Nish ve Sirius ürünleri de fırsatlar arasında yer alıyor.
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