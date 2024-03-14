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Kahve Tutkunlarının Beklediği Fırsat: Tchibo Kahve Dünyası ve Jacobs’tan %60’a Varan İndirimler!

etiket Kahve Tutkunlarının Beklediği Fırsat: Tchibo Kahve Dünyası ve Jacobs’tan %60’a Varan İndirimler!

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
14.03.2024 - 15:32

Kahve, günümüzde birçok kişinin vazgeçilmezi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan bu tutku, gün boyu devam ediyor. İşte bu tutkuyu ikiye katlayacak bir haberimiz var! Tchibo, Kahve Dünyası ve Jacobs, kahve severlerin yüzünü güldürecek, %60’a varan indirimlerle Bahar Fırsatları'nda yer alıyor. Eğer siz de günün her saati kahvenin eşsiz lezzetini arıyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın!

Bu içerik 14.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaynak: https://www.mynet.com/tchibo-kahve-du...
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Kahve Dünyası’nın seçkin ürünlerinde cazip indirimler sizi bekliyor.

Kahve Dünyası’nın seçkin ürünlerinde cazip indirimler sizi bekliyor.

Türk kahvesinden filtre kahveye, espresso çeşitlerinden salepli içeceklere kadar indirimde yer alan Kahve Dünyası ürünleri burada sizi bekliyor.

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Kahve deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Starbucks, %50'ye varan indirimiyle öne çıkıyor.

Kahve deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Starbucks, %50'ye varan indirimiyle öne çıkıyor.

Farklı lezzetler sunarak kullanıcıların beğenisini toplayan bu marka, evde de Starbucks deneyimini yaşamak isteyenler için ideal. Filtre kahveden aromalı kahvelere kadar geniş bir yelpazede indirimli kahve çeşitleri burada sizi bekliyor.

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Her zevke uygun birbirinden farklı kahve çeşitleriyle Bahar Fırsatları'nda yer alan Tchibo, kahve makinelerinde de indirimler sunuyor.

Her zevke uygun birbirinden farklı kahve çeşitleriyle Bahar Fırsatları'nda yer alan Tchibo, kahve makinelerinde de indirimler sunuyor.

Kaliteli kahveyi uygun fiyata almanın hem de yeni lezzetler keşfetmenin yolunu sunan fırsata buradan ulaşabilirsiniz.

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Çok satanlar listesinde yer alan Julius Meinl kahveleri, şimdi %60'a varan indirimle satışta.

Çok satanlar listesinde yer alan Julius Meinl kahveleri, şimdi %60'a varan indirimle satışta.

Daha önce denemediyseniz bu indirimle bir şans verebilirsiniz.

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Jacobs'ta çok al az öde fırsatı!

Jacobs'ta çok al az öde fırsatı!

Jacobs’un aromatik ve zengin lezzetli kahveleri, indirimli fiyatlarla kahve tutkunlarını bekliyor. 

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Bahar Fırsatları'nın en keyifli yanlarından biri de Moliendo kahvelerinin %40 indirimle sunulması!

Bahar Fırsatları'nın en keyifli yanlarından biri de Moliendo kahvelerinin %40 indirimle sunulması!

Kahve tutkunlarına hitap eden Moliendo, Kolombiya, Honduras ve Uzak Doğu'daki yerel üreticilerden temin ettiği kahve çekirdeklerini çeşitli lezzetlerle birleştirerek kahve severlere sunuyor. Klasikten aromatik lezzetlere kadar geniş bir yelpazede kahve seçenekleriyle dikkat çeken Moliendo, evde kahve keyfini sevenlerin tercihi oluyor. Şu anda indirimde olan bu kahveleri denemek için daha iyi bir zaman olabilir mi?

Linki burada bıraktım.

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Nish ve Sirius ürünleri de fırsatlar arasında yer alıyor.

Nish ve Sirius ürünleri de fırsatlar arasında yer alıyor.

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