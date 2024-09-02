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Beklenen Gün Geldi: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları Başladı!

etiket Beklenen Gün Geldi: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları Başladı!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.09.2024 - 14:45

Amazon'da binlerce üründe Prime üyelerine özel Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı. Hem okul ihtiyaçlarınızı hem de evdeki eksiklerinizi karşılamak için mükemmel bir zaman. 16 Eylül'e kadar devam edecek bu fırsatlar kapsamında birçok farklı kategorideki ürünler özel indirimlerle sizleri bekliyor. Ancak bu fırsatlardan yararlanabilmek için Amazon Prime üyesi olmanız gerekiyor. Eğer henüz bir Prime üyesi değilseniz, hemen Amazon Prime üyeliği için buradan üye olabilirsiniz.

Bu içerik 02.09.2024 tarihinde yayınlanmıştır. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Öne çıkan kategoriler;

Öne çıkan kategoriler;

- Ofis ve kırtasiye kategorisindeki indirimler

- Ayakkabı ve kıyafetlerde yer alan indirimler

- Bilgisayar ve bilgisayar aksesuarlarında yer alan fırsatlar

- Kalemler ve yazı malzemelerinde indirimler

- Binlerce popüler kitapta yer alan yer alan indirimler

- Sırt çantalarında yer alan indirimler

Sadece okul ihtiyaçlarınıza özel değil, evinizdeki ihtiyaçlarınız için de öne çıkan indirimli kategoriler mevcut👇

Sadece okul ihtiyaçlarınıza özel değil, evinizdeki ihtiyaçlarınız için de öne çıkan indirimli kategoriler mevcut👇

- Market ürünlerinde 4 al 3 öde

- Loreal, Maybelline, Garnier markalarında 600 TL ve üzeri alışverişe sepette %20 indirim

- Philips ev ürünlerinde indirimler

- Tıraş ve epilasyon aletlerinde yer alan indirimler

- Patili dostlar için yer alan indirimler

- Mutfak ürünlerinde öne çıkan indirimler

- Gıda ve içecek ürünlerinde yer alan indirimler

- Spor ve outdoor ürünlerinde yer alan indirimler

- Evcil hayvan ürünlerinde 5 al 4 öde

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