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Bugün İndirimde Neler Var? Dreame Robot Süpürge'den Huawei Matebook'a 2 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Dreame Robot Süpürge'den Huawei Matebook'a 2 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 12:19

2 Eylül 2024'ün en çarpıcı indirimleriyle karşınızdayız! Bugünün fırsatlarında Dreame Robot Süpürge'den Huawei Matebook'a kadar birçok ürün sizleri bekliyor. Bu eşsiz indirimlerle teknolojiyi evinize getirme fırsatını kaçırmayın. İhtiyaçlarınıza yönelik en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunuyoruz. Bu fırsatlarla hem evinizi yenileyin, hem de teknolojiye adım atın. Bugünün indirimlerini kaçırmayın!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 02.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Vagonlife Bento Lunch Box Ofis-Okul Için Yeni Nesil Sefer Tası 2 Kat Taşıma Kulplu Çelik FF367

1. Vagonlife Bento Lunch Box Ofis-Okul Için Yeni Nesil Sefer Tası 2 Kat Taşıma Kulplu Çelik FF367

829,90 TL yerine şimdi sepette 622,42 TL.

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2. Huawei Matebook D14 2024 Intel Core i5 12450H 8GB 512GB SSD Windows 11 Home 14" IPS Taşınabilir Bilgisayar

2. Huawei Matebook D14 2024 Intel Core i5 12450H 8GB 512GB SSD Windows 11 Home 14" IPS Taşınabilir Bilgisayar

17.999,00 TL yerine şimdi 16.999,00 TL.

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3. Bosch BCS71HYG3 250 Watt Prohygienic Aqua Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge

3. Bosch BCS71HYG3 250 Watt Prohygienic Aqua Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge

31.487,04 TL'den 19.199,04 TL'ye düştü.

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4. Dreame D10s Pro, Robot Elektrikli Süpürge

4. Dreame D10s Pro, Robot Elektrikli Süpürge

12.500,00 TL yerine şimdi 11.500,00 TL.

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5. Anker Nano USB-C Duvar Şarj Cihazı 30W

5. Anker Nano USB-C Duvar Şarj Cihazı 30W

899,00 TL yerine şimdi Premium ile 599,25 TL.

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6. Clementoni Tech Toys - Hikayeci - Bir Varmış Bir Yokmuş Oyuncak

6. Clementoni Tech Toys - Hikayeci - Bir Varmış Bir Yokmuş Oyuncak

1.499,99 TL yerine şimdi 1.274,99 TL.

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7. Chicco Şarj Edilebilir Gece Lambası (Koala)

7. Chicco Şarj Edilebilir Gece Lambası (Koala)

Şimdi 566,94 TL.

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8. Chicco Yarı Yumuşak Uçlu Alıştırma Bardağı (6 Ay+)

8. Chicco Yarı Yumuşak Uçlu Alıştırma Bardağı (6 Ay+)

219,31 TL.

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Amazon

9. HOMIEE 32 L Seyahat Sırt Çantası

9. HOMIEE 32 L Seyahat Sırt Çantası

1.199,00 TL yerine şimdi  989,10 TL.

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10. MURISE Bavul Düzenleyici 8 Adet

10. MURISE Bavul Düzenleyici 8 Adet

649,99 TL yerine şimdi 584,99 TL.

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11. Remington AC9140 Saç Kurutma Makinesi PROluxe, 2400W

11. Remington AC9140 Saç Kurutma Makinesi PROluxe, 2400W

2.499,00 TL yerine şimdi 2.230,20 TL.

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12. xDrive Anka Profesyonel Oyuncu Koltuğu Kırmızı/Siyah

12. xDrive Anka Profesyonel Oyuncu Koltuğu Kırmızı/Siyah

7.299,00 TL yerine şimdi 6.568,99 TL.

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13. LEGO® City Elektrikli Spor Araba 60383

13. LEGO® City Elektrikli Spor Araba 60383

Sadece  212,30 TL.

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